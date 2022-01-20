В Одессе с февраля не будут курсировать три трамвая

С 1 февраля 2022 года в Одессе перекроют перекресток улиц Преображенской и Пантелеймоновской. Он будет закрыт приблизительно три месяца. Здесь будут ремонтировать коллектор.
В связи с этим одесситам на три месяца придется распрощаться с тремя трамвайными маршрутами – №5, №28 и №18.
Об этом стало известно в ходе сегодняшнего заседания комиссии Одесского горсовета по вопросам транспорта.
О том, что это произойдет, «Одесская жизнь» сообщала еще в прошлом году.
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