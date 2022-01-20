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Объездная дорога в порт Одессы: жителей, оказавшихся «на пути» строительства, собираются отселить

Объездная дорога в порт Одессы: жителей, оказавшихся «на пути» строительства, собираются отселить

В мэрии Одессы планируют отселить жителей территории, попадающей в пятно строительства и санитарно-защитную зону дороги к Одесскому морскому порту.

Рецепты

Соответствующий проект решения исполкома опубликован накануне на сайте горсовета.

Согласно документу, будет создана специальная комиссия по вопросам отселения и выплаты компенсации владельцам домов, подлежащих сносу в связи со строительством автодороги. Эта комиссия определит перечень лиц, подлежащих отселению, а также условия отселения и выплаты компенсации.

Исполнителем мероприятий по отселению за счет средств, поступающих от Облавтодора, исполком предлагает определить управление капитального строительства горсовета. Новое жилье для отселенных людей планируют приобрести за средства дорожников.

Напомним, новая шестиполосная дорога протяженностью 5,3 км соединит территорию Одесского морского торгового порта и трассу М-28 Одесса – Южный. Она должна стать альтернативой существующей трассе.

Кроме самой дороги, планируется соорудить эстакаду, построить площадку для отдыха водителей и отстойник на 300 грузовиков, а также обустроить два места для стационарного габаритно-весового контроля и две площадки взвешивания в движении.

Деньги на строительство выделены из государственного бюджета в рамках проекта «Большая стройка». Работы ведет компания «Ростдорстрой», которая принадлежит партнерам мэра Одессы Геннадия Труханова.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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