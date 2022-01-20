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Отгуляли: в Одессе демонтируют «главные» елки и новогоднее убранство (фоторепортаж)

Отгуляли: в Одессе демонтируют «главные» елки и новогоднее убранство (фоторепортаж)

Отгуляли: с Приморского бульвара убрали ярмарочный новогодний уголок, а обе «главные» елки города — на Дерибасовской и у мэрии на Думской площади начали демонтировать.

Рецепты

В прошлом году к этому процессу приступили 21 января, в этом году — двадцатого.

— Могли бы и до начала года Тигра потерпеть, — услышала я мнение одесситки на Приморском бульваре.

— Или до лета, — тут же пошутил другой одессит.

Между тем, карусель у Дюка — еще на месте (вместе с кораблем), по Потемкинской еще разливается световой водопад. А вот новогоднюю иллюминацию на Приморском бульваре уже снимают.

На Дерибасовской елка еще на месте, но ее части (живые сосны и шары) — уже лежат на брусчатке. Елку тоже демонтируют.

До следующего Нового года!

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Фото Марии Котовой

 

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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