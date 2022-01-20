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Одесская Дача Маразли: застывшая в ожидании участи

Одесская Дача Маразли: застывшая в ожидании участи

Историческое красивейшее здание, именуемое Дачей Маразли на Лидерсовском бульваре, 13, пребывает в упадке давно. Год назад оно было, что называется, у всех на устах: одесситы собирались на митинги в его защиту, по аналогии с двумя другими историческими зданиями – типографией Фесенко и Театром Ришелье – на Ришельевской. Последних двух уже нет. Дача Маразли жива. И сейчас в очередной раз она словно застыла в ожидании своей участи.

История одесской Дачи Маразли на Лидерсовском бульваре

Рецепты

На его фасаде все еще держится табличка, вещающая о том, что здание, внесенное в реестр как памятник архитектуры под названием «Дача Маразли», охраняется законом…

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Как дает нам подсказку ресурс «Домофото», увядающий сегодня особняк принадлежал супруге Григория Маразли. Он достался ей в подарок от первого мужа – колежского советника П.Кича, который и заказал его строительство. На свет особняк появился в конце 80-х годов позапрошлого века.

В советские годы здесь в разное время размещались:

  • управление домами отдыха и дом отдыха №1;
  • детский интернат;
  • областной отдел управления санаториями Минздрава СССР.

Но позже здание стало хиреть, увядать и разрушаться, превращаясь в современную заброшку.

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Время от времени, как это у нас водится с заброшками, проносились слухи о сносе здания. Осенью 2020 года стало известно, что на этом участке должен появиться комплекс зданий медицинского и оздоровительного предназначения. Тогда-то и начались многочисленные митинги: одесситы опасались, что Дачу Маразли снесут – вместе с двумя другими зданиями рядом. Между тем, компания-застройщик тогда заверяла, что никакого сноса исторической Дачи Маразли не планируется

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Дача Маразли: день сегодняшний

Сюда можно свободно пройти. Причем, не только для того, чтобы увидеть полураспад старинного особняка, но и территорию вокруг него. Мусор, старые ветки – все это сегодня окружает нашу достопримечательность, по сути заброшку, на которую больно смотреть.

Здание продолжает пустовать и, естественно, разрушаться. Как оно выглядит сейчас — смотрите на предоставленных многочисленных фото:

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Дача Маразли словно замерла в ожидании своей участи. А участь ее на сегодняшний день — под вопросом.

Пока известно вот что: Специализированная антикоррупционная прокуратура будет пытаться отменить через суд приватизацию Дачи Маразли на Лидерсовском бульваре, 13. Соответствующее производство Хозяйственный суд Одесской области открыл в начале этого года.

Дача Маразли, судебное производство

В частности, прокурор САП просит отменить два решения Одесского областного совета касательно приватизации памятника архитектуры и признать недействительным договор купли-продажи, заключенный между компанией «Шаг вперед» (позже передавшей здание ООО «Бульвар-1906») и областным управлением по имущественным отношениям.

Подготовительное заседание по данному делу назначено на 25 января.

Дача Маразли продолжает хиреть и приходить в упадок…

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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