Соратница мэра Одессы предстанет перед судом

Речь о Марина Лозовой, депутате Одесского горсовета, члене промэрской фракции «Доверяй делам», и директоре строительной фирмы «Пик-строй». Ее подозревают в причастности к хищению 27 млн бюджетных средст в Николаеве.

В Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что завершили расследование о хищении 26,8 млн грн бюджетных денег при реконструкции Соборной площади в Николаеве.

Среди тех, кого подозревают — депутат Одесского горсовета и директор строительной-фирым «Пик-Строй» Марина Лозовенко. Именно эта компания и занималась ремонтом .

Следствие заявляет, что к схеме причастны 9 человек: вице-мэр Николаева, замдиректора одного из департаментов горсовета и 7 руководителей частных компаний.

Всем подозреваемым сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (растрата бюджетных средств).

Уголовный кодекс предусматривает за это наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет тюрьмы.

Тендер на ремонт Соборной площади в Николаеве прошел в 2019 году. По версии следствия, в результате сговора победила одесская компания «Пик-Строй». После проведения экспертизы было установлено, что работы проводились по завышенным расценкам, а разница попадала в карманы чиновников.

Летом прошлого года Марину Лозовенко задержали на 2 месяца. Или она должна была внести залог в 1,4 млн грн. Но в СИЗО предприниматель провела всего ночь. Затем был внесен залог. В дальнейшем суд увеличил сумму залога на 4 млн грн. Эти деньги также были внесены.

Компания «Пик-Строй» много раз выигрывала тендеры на проведение работ за бюджетные деньги и в Одессе. Так, сейчас она проводит укладку плитки на Приморском бульваре.

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