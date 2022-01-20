Стали известны даты фестиваля Odessa classics 

Популярный и любимый одесситами музыкальный фестиваль Odessa Classics состоится этим летом со 2 по 15 июня. Об этом сообщили организаторы фестиваля. Odessa Classics пройдет в восьмой раз и как всегда соберет в нашем городе известных исполнителей.

Программа фестиваля пока не оглашается, но станет известна совсем скоро. Билеты поступят в продажу уже в феврале и купить их можно будет за деньги, полученные за вакцинацию.

Также организаторы объявили о начале приема заявок для участия в V Всеукраинском конкурсе молодых пианистов имени Серафимы Могилевской, который состоится 28-30 мая. Участие в конкурсе бесплатное, заявки принимаются до 15 апреля.

https://docs.google.com/document/d/11L3lMTAQS4AmJ1H1M42v0JQIyIOKdQte/edit?usp=sharing&ouid=103822416335231593948&rtpof=true&sd=true

Фото Odessa Classics