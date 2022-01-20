Одесская область – на 3-м месте по количеству рекордов в Украине за 2021 год

Национальный Реестр Рекордов Украины определил тройку городов, в которых зарегистрировано больше рекордов по результатам 2021 года. В частности, Одесская область вышла на позицию «бронзового» лидера, оказавшись на 3-м месте после Киева и Днепра. Помимо Одессы, здесь отличились такие активные города Одесщины, как Доброслав, Нерубайское, Черноморск и Любашевка.
Об этом сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.
Одесчина – «бронзовый» призер по рекордам
Так, за прошедший год в Одесской области было зарегистрировано 29 рекордов (в Киеве и области за год отмечено 190 рекордов Украины, а в Днепре и Днепропетровской области – 30).
По словам Ланы Ветровой, сенсацией стало вытеснение с лидирующих позиций Харькова (всего 18 рекордов), который 7 лет подряд уступал по активности в рекордах только Киеву.
Уже не первый год вплотную к рекордному пьедесталу подходит Львовская область, но тем не менее, она все равно остается «за бортом» первой тройки (12 рекордов).
Всего за 2021 год Национальный Реестр Рекордов зарегистрировал 584 национальных, международных, мировых и областных рекордов.
Самые значимые рекорды Одесской области за 2021 год
Какими же рекордами отличилась Одесчина в прошедшем году? Напомним о самых значимых и интересных.
- В мае 2021 года солист Одесского театра оперы и балета Андрей Писарев установил Национальный рекорд в номинации «Наибольшее количество побед артиста балета в международных конкурсах».
- В июне в Одессе на 6-м полумарафоне «Таврии В» рекорд Украины установил самый младший участник забега, который на беговеле преодолел 4,2 км. Им оказался юный одессит Лев Прищепа.
- На фестивале «Зеленая волна-2021» в Одессе в Книге рекордов Украины зарегистрировали самый большой рукописный литературный цитатник, созданный читателями.
- А в августе одесские каякеры устроили самый массовый заплыв в море на каяках и SUP-досках, приурочив рекорд ко дню рождения Одессы.
- Кроме того, военнослужащий Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины подполковник Анатолий Глиненко установил национальный рекорд Украины в номинации «Самая большая площадь флага Украины, развернутого парашютистом в воздухе».
- В сентябре в Любашевке на IV фестивале-ярмарке «Любашевка – столица Украинской колбасы» местные жители установили национальный рекорд, собрав самую большую карту Украины из разных сортов колбасной нарезки.
- А в декабре на рождественской ярмарке в Одессе представили самый большой в Украине штоллен.
- Накануне Нового года в поселке Доброслав Одесской области побили очередной национальный рекорд: на этот раз здесь установили новогоднюю елку из пятикопеечных монет, собранных местными жителями.
Фото: Facebook Людмилы Прокопечко
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