Одесская область – на 3-м месте по количеству рекордов в Украине за 2021 год

Национальный Реестр Рекордов Украины определил тройку городов, в которых зарегистрировано больше рекордов по результатам 2021 года. В частности, Одесская область вышла на позицию «бронзового» лидера, оказавшись на 3-м месте после Киева и Днепра. Помимо Одессы, здесь отличились такие активные города Одесщины, как Доброслав, Нерубайское, Черноморск и Любашевка. Об этом сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

Одесчина – «бронзовый» призер по рекордам

Так, за прошедший год в Одесской области было зарегистрировано 29 рекордов (в Киеве и области за год отмечено 190 рекордов Украины, а в Днепре и Днепропетровской области – 30).

По словам Ланы Ветровой, сенсацией стало вытеснение с лидирующих позиций Харькова (всего 18 рекордов), который 7 лет подряд уступал по активности в рекордах только Киеву.

Уже не первый год вплотную к рекордному пьедесталу подходит Львовская область, но тем не менее, она все равно остается «за бортом» первой тройки (12 рекордов).

Всего за 2021 год Национальный Реестр Рекордов зарегистрировал 584 национальных, международных, мировых и областных рекордов.

Самые значимые рекорды Одесской области за 2021 год

Какими же рекордами отличилась Одесчина в прошедшем году? Напомним о самых значимых и интересных.

Фото: Facebook Людмилы Прокопечко

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