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У заместителя председателя Одесского областного совета Олега Радковского проходят новые обыски.

Следственные действия проводятся в двух домах чиновника, а также в офисах связанных с ним предприятий.

Во время обысков, по предварительным данным, изъяты документы, цифровые носители информации и черновые записи.

Что известно об обысках

У заместителя председателя Одесского областного совета Олега Радковского правоохранители вновь проводят обыски. Новые следственные действия проходят менее чем через две недели после его задержания по делу о предполагаемом взяточничестве.

По информации источников, обыски одновременно проходят по нескольким адресам: в двух домах чиновника, а также в офисах предприятий, которые связывают с ним. В ходе следственных действий, по предварительным данным, изъяты финансовые документы, цифровые носители информации и черновые записи.

Источники в Одесской областной прокуратуре подтвердили, что расследование продолжается, однако подробности не раскрываются в интересах следствия.

По данным, распространяемым в СМИ, правоохранители также проверяют возможную причастность к схеме реализации гуманитарной помощи через рынок «7 километр». Речь идет о товарах ориентировочной стоимостью около 44 миллионов гривен.

Напомним, 9 июля СБУ, прокуратура и Национальная полиция сообщили о задержании заместителя председателя Одесского областного совета в рамках расследования возможной коррупционной схемы. По версии следствия, Радковский вместе с предполагаемыми сообщниками мог требовать 50 тысяч долларов у местного предпринимателя.

По данным СБУ, за эти средства чиновник якобы обещал содействие в оформлении разрешительной документации для строительства коттеджного городка возле порта. В случае отказа от передачи денег, по версии правоохранителей, застройщику могли искусственно затягивать согласование необходимых документов.

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Источник: Інтент