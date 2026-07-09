Ключевые моменты:

Правоохранители сообщили о подозрении одному из заместителей председателя Одесского областного совета.

По версии следствия, чиновник требовал 50 тысяч долларов за согласование документов на строительство коттеджного городка вблизи Одессы.

В случае отказа застройщику якобы угрожали затягиванием оформления разрешительной документации.

К вероятной схеме, по данным следствия, также причастны секретарь поселкового совета Одесского района и руководитель инжиниринговой компании.

Подозреваемые были задержаны после передачи первой части взятки — 10 тысяч долларов.

50 тысяч долларов за разрешение на застройку

Правоохранители сообщили о разоблачении одного из заместителей председателя Одесского областного совета, подозреваемого в организации коррупционной схемы.

По данным следствия, чиновник вместе с сообщниками требовал от местного застройщика 50 тысяч долларов. За эти средства, как утверждают правоохранители, предпринимателю обещали оказывать содействие в быстром согласовании документов для строительства коттеджного городка вблизи Одессы.

Следователи также считают, что в случае отказа от уплаты денег застройщику угрожали искусственно затягивать процедуру получения необходимых разрешений.

По версии правоохранителей, к вероятной схеме были причастны также секретарь одного из поселковых советов Одесского района и руководитель инжиниринговой компании.

Добавим, что после передачи первой части неправомерной выгоды в 10 тысяч долларов США правоохранители задержали подозреваемых. Во время проведения обысков были изъяты документы и другие вещественные доказательства, которые могут иметь значение для расследования.

Одному из заместителей председателя Одесского областного совета уже сообщили о подозрении, а правоохранители готовят процессуальные решения по другим возможным участникам дела.

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