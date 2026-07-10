Ключевые моменты:

В Одессе на аукцион в системе «Прозорро.Продажи» выставили ТЦ «Новый Привоз».

Стартовая цена лота — 779 миллионов гривен.

Недвижимость является залогом Нацбанка за долги по рефинансированию обанкротившегося «Имэксбанка» еще с 2009 года.

Что именно продают и каковы условия торгов?

Торговый центр «Новый Привоз» расположен по адресу: г. Одесса, ул. Пантелеймоновская, 25. Лот появился в системе «Прозорро.Продажи» 9 июля 2026 года.

Стартовая цена на аукционе — 779 миллионов гривен. Речь идет о нежилых помещениях общей площадью 23 361,7 квадратного метра — с первого по пятый этаж плюс технический этаж.

В состав лота входят:

Коммерческие площади с 1 по 5 этажи включительно.

Технический этаж здания.

Онлайн-аукцион назначен на 27 июля 2026 года и пройдет в рамках процедуры банкротства компании ООО «Укрбудспецтех».

Эксперты рынка отмечают, что стартовая стоимость квадратного метра составляет около 33 400 гривен ($740), что заметно ниже среднерыночных цен для Одессы. Для того чтобы принять участие в торгах, потенциальным покупателям придется внести внушительный гарантийный взнос — 77,9 млн гривен. При этом минимальный шаг повышения ставки составит 7,79 млн гривен.

Читайте также: Продажи апартаментов в незаконной высотке на Ланжероне продолжаются, несмотря на уголовное дело

Привет из 2009-го: как ТЦ оказался на молотке

Нынешний аукцион — это следствие краха банковской империи прошлых лет. Еще 26 ноября 2009 года помещения «Нового Привоза» были переданы в ипотеку Национальному банку Украины. Они выступили залогом (обеспечением) под многомиллионный кредит рефинансирования, который НБУ выдал ПАО «Имексбанк».

Спустя годы «Имексбанк» лопнул и был признан неплатежеспособным. Теперь, чтобы покрыть старые государственные долги, арбитражные управляющие распродают уцелевшие активы через государственную платформу Prozorro.

Согласно данным аналитической системы YouControl, за компанией-должником ООО «Укрбудспецтех» стоят хорошо знакомые Одессе лица. Предприятие было зарегистрировано в 2002 году, а среди его официальных учредителей значились ПАО «Футбольный клуб «Черноморeц» и сам экс-владелец обанкротившегося «Имексбанка», бывший народный депутат Леонид Климов.

Более того, комплекс имеет юридические обременения: объект находится в долгосрочном управлении, а действующим арендатором выступает структура, конечными бенефициарами которой через родственников все еще числятся представители семьи экс-нардепа.

Читайте также: «Люстдорф» продают: как долги бизнесмена лишают Одессу футбольной легенды