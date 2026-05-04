Ключевые моменты:

В Одессе разоблачили схему продажи гуманитарной помощи более чем на 40 млн грн.

Среди подозреваемых эксмитник, представитель благотворительного фонда и иностранец.

Одежду и обувь, предназначенные для нуждающихся, продавали на рынке «7 километр».

Реализовали более 50 тонн помощи, завезенного 11 партиями.

Бизнес на помощь

В Одессе правоохранители раскрыли масштабную схему незаконных продаж гуманитарной помощи, стоимость которой превышает 40 млн грн.

По информации Генеральной прокуратуры, среди фигурантов бывший таможенник, представитель благотворительного фонда и иностранный гражданин.

Добавим, что подозреваемые организовали продажу товаров, поступающих в качестве гуманитарной помощи. Через благотворительные организации в Украину ввозили одежду и обувь, которые должны были передать бесплатно украинцам, пострадавшим от войны и нуждающихся в этой помощи. В то же время благотворительная одежда и обувь превратили в товар и начали продавать на «7 километре» в Одессе.

В период с октября 2025 года по апрель 2026 года грузы доставляли в склады в Одессе, после чего их переправляли на рынок. Чтобы замаскировать сделку, участники схемы оформляли фиктивные документы о якобы передаче гуманитарной помощи между фондами.

По данным следствия, было продано более 50 тонн гуманитарной помощи, завезенной 11 партиями. Ориентировочная стоимость товара – более 40 млн грн.

В рамках дела правоохранители провели более 60 обысков. В ходе следственных действий изъяли документы, черновую бухгалтерию, мобильные телефоны и сам товар.

Напомним, Украина экстрадировала из Эстонии организатора преступной группы, действовавшей через Одесщину. Схема заключалась в продаже несуществующих автомобилей для нужд ВСУ. Деньги, перечисляемые военными, присваивались под видом покупки, растаможки и доставки авто.