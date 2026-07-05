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Водителю внедорожника инкриминируют ч. 3 ст. 286 УК Украины.

В результате столкновения микроавтобуса с грузовиком на месте погибли 12 человек, еще шестеро получили тяжелые травмы.

Виновник аварии пытался скрыться с места ДТП, но был оперативно задержан силовиками на выезде из Николаева.

Подробности страшной аварии на трассе Одесса–Мелитополь–Новоазовск

Водителю Nissan Murano, которого накануне задержали после смертельного ДТП на трассе Одесса–Николаев, сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 286 УК Украины. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Трагедия произошла утром 4 июля на участке автодороги между селами Красное и Нечаяное. Пассажирский микроавтобус Mercedes Sprinter столкнулся с грузовым автомобилем Volvo. Сила удара была такой, что 49-летний водитель маршрутки и 11 его пассажиров погибли мгновенно. Еще шесть человек, включая 15-летнюю девочку, были экстренно госпитализированы.

Позже в полиции уточнили, что в микроавтобусе находились работники одного из коммунальных предприятий Николаева, а также члены их семей. Люди организованно направлялись на выходные к лиману в Одесскую область.

Виновник пытался сбежать: как полиция вышла на водителя Nissan Murano

В ходе первоочередных следственных действий и опроса свидетелей правоохранители установили, что спровоцировать лобовой удар мог третий участник движения. Водитель Nissan Murano, двигавшийся во встречном направлении, совершил опасный маневр и создал критическую аварийную ситуацию для микроавтобуса, после чего скрылся.

В Николаевской и Одесской областях была введена специальная полицейская операция. В результате перехвата кроссовер обнаружили на выезде из Николаева. За рулем находился 45-летний житель другой области, его задержали на месте.

«На данный момент решается вопрос об избрании подозрительному меры пресечения в виде содержания под стражей», — сообщили в прокуратуре.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

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