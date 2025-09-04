Ключевые моменты:

В Одессе разработали проект новых правил борьбы с брошенными автомобилями.

Бесхозными будут признавать машины без владельца или с неизвестным владельцем, которые длительное время не используются.

Для их выявления создадут комиссию с участием полиции, коммунальщиков и администраций.

Если владельца не найдут, авто эвакуируют на штрафплощадку, а спустя шесть месяцев полиция сможет его продать.

Кто и как будет решать судьбу бесхозных авто

Бесхозным предлагают признавать авто без хозяина или с неизвестным владельцем, которые длительное время не используются и имеют явные повреждения — отсутствуют детали, основные узлы, либо кузов в аварийном состоянии. Такие автомобили портят облик города и мешают благоустройству, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Процедура предусматривает создание комиссии с участием полиции, коммунальных предприятий и районных администраций. Комиссия докладывает департаменту, что автомобиль имеет признаки брошенного, после чего инспекторы по парковке и полицейские должны попытаться определить владельца автомобиля.

Если хозяина находят — его оштрафуют и обяжут убрать транспорт. Если нет — машину эвакуируют на штрафплощадку, а через полгода, при отсутствии владельца, полиция получает право продать автомобиль, с последующим внесением суммы от такой продажи на специальный банковский счет.

Отметим, брошенных машин в Одессе — немало. Периодически одесситы, уставшие от созерцания ржавого металлолома в своем дворе, или те, кто претендует на паркоместо, занятое бесхозной машиной, обращаются в горсовет с просьбой эвакуировать брошенные авто. Но, к сожалению, такие обращения пока бессмысленны. На сегодняшний день эвакуацией брошенного транспорта в Одессе не занимается ни одна городская служба. Законной процедуры для этого в Украине не существует.

