В Одессе подняли тарифы на вывоз мусора: кому и насколько

В Одессе повышают тарифы на ТБО и вывоз мусора. Горожане сообщают, новые платежки приходят уже с обновленными ценами. «Одесская жизнь» выяснила кого коснулись обновленные тарифы.

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Почему повысился тариф на вывоз мусора

Еще в ноябре 2022 года в Департаменте городского хозяйства Одесского горсовета заявили, что в Одессе изменятся тарифы на вывоз мусора. На это повлияла экономическая ситуация в стране. Выросли цены на горюче-смазочные материалы, поменялась стоимость расходных материалов (запчастей), повысилась минимальная заработная плата. Кроме этого, с 2018 года тарифы на вывоз мусора в Одессе не менялись и были самыми низкими в Украине.

В каких районах Одессы повысили тариф на мусор

Услугами по обращению с твердыми бытовыми отходами в каждом районе города занимаются разные компании:

в Приморском районе — «ТВ-Серрус»;

в Киевском районе — «Клиар-Сити»;

в Суворовском районе — «Эко-Ренессанс».

Это частные предприятия, которые повысили тарифы на свои услуги еще с 1 декабря 2022 года.

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В Малиновском районе за вывоз мусора отвечает коммунальное предприятие «Одескоммунтранс». И именно оно объявило о повышении тарифа с 1 февраля 2023 года. Это подтвердили в пресс-службе горсовета. Поэтому в марте некоторые одесситы стали получать платежки за вывоз мусора с новыми ценами – причем почти вдвое выше.

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Какие тарифы на вывоз мусора действуют с 1 февраля 2023 в Одессе

Сегодня в Одессе действуют следующие тарифы на коммунальную услугу по вывозу твердых бытовых отходов:

«Эко-Ренессанс» — 35,49 гривны для жителей многоквартирных домов и 61,26 гривны для жителей частного сектора в месяц с человека;

«Клиар-Сити» — 33,99 гривны для жителей многоквартирных домов и 58,68 гривны для жителей частного сектора в месяц с человека;

«ТВ-Серрус» — 34,80 гривны для жителей многоквартирных домов и 60,07 гривны для жителей частного сектора в месяц с человека;

«Одескоммунтранс» — 34,13 гривны для жителей многоквартирных домов и 58,89 гривны для жителей частного сектора в месяц с человека.

Расчеты тарифов проводились в соответствии с «Порядком формирования тарифов на услуги по обращению с бытовыми отходами», утвержденным Постановлением Кабинета Министров Украины от 26.07.2006 года №1010. Вывоз мусора в многоквартирных домах осуществляется ежедневно, в частном секторе согласно графику, указанном в договоре.

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