Ключевые моменты:

5 сентября: в 17:00 — Юбилейный вечер «Пульс театра» (95 лет Одесскому ТЮЗу), в 19:00 — Стендап Василия Байдака «Облачное хранилище» (Культурный центр Union), в 19:30 — Концерт Вивальди «Времена года» (Capella Pergolesi, Собор Успения Пресвятой Богородицы). 7 сентября: в 16:00 — Футбол: «Черноморец» (Одесса) — «Феникс» (Мариуполь), в 18:00 — Бархатный балет-гала «United by dance» (Одесская опера).

Если вы стремитесь к легкости и смеху, то новый сольный альбом Василия Байдака «Облачное хранилище» подарит вам другой взгляд на нашу реальность — абсурдный, честный и смешной. Для тех, кто ищет гармонию и красоту, вечер в Соборе Успения с «Временами года» Вивальди откроет двери в мир вечной музыки, где за два часа вы проживете целый год эмоций и настроений.

А если сердце тянется к театру, юбилейный вечер «Пульс театра» станет напоминанием, что настоящее искусство не стареет, а развивается вместе со зрителем. И конечно, Одесса — это еще и спорт: поддержка «Черноморца» в матче против «Феникса» станет настоящим взрывом футбольной энергии, которую способны создать только преданные фанаты.

В Одесской опере продолжается фестиваль искусств «Бархатный сезон». В воскресенье вас приглашают на балетный гала-концерт — встречу классики и современности, нежности и страсти, где танец превращается в язык души.

Одесса приглашает открыть сердце искусству и пережить моменты, послевкусие которых сохранится в течение всей недели.

5 сентября, 19:00. Стендап. Василий Байдак. Культурный центр Union.

Василий Байдак едет в Одессу с новым сольником «Облачное хранилище», который вы еще не видели. Здесь больше шуток, чем в предыдущем, больше вещей, которые смешат. Перед тем, как показать программу в Украине, автор 32 раза проверил этот сольник в Европе. Здесь будут размышления, будет абсурд, будет наша реальность, но гиперболизированная, под другим углом.



5 сентября, 19:30. Capella Pergolesi. Концерт «Времена года». Собор Успения Пресвятой Богородицы.

Гениальный концерт «Времена года» — это увлекательное музыкальное путешествие через изменчивую природу и эмоциональные состояния, сопровождающие каждое время года. Вивальди, будучи не только композитором, но и виртуозом-скрипачом, мастерски передает в каждом концерте образы природы: пение птиц, гром, дождь, танцы крестьян, мороз и метель.Добавьте к этому атмосферу старинного храма с уникальной акустикой и звучание старинных инструментов: струнную группу, орган и клавесин, которые создают глубокую и многослойную звуковую палитру.



5 сентября. 17:00. Юбилейный вечер. Пульс театра. Одесский театр юного зрителя.

Юбилейный вечер Одесского академического театра юного зрителя, посвященный 95-летию театра. Это не просто праздник — это живая история, которая продолжается. Это вечер, где память и будущее, классика и эксперимент, искренность и самоирония объединяются в одном ритме — в пульсе любимого театра.В программе — воспоминания и премьеры, песни и перформансы, актеры разных поколений, приятные сюрпризы, розыгрыш призов, теплые слова, смелые выступления и презентация ребрендинга театра.



7 сентября, 16:00. Футбол. Черноморец (Одесса) — Феникс (Мариуполь).

Если вы соскучились по спортивным страстям – вам сюда. Футбол возвращается в Одессу. В воскресенье на стадионе Черноморец состоится матч 5-го тура Первой лиги. Да, это не Высшая лига, но это не значит, что команды не нуждаются в вашей поддержке!



7 сентября, 18:00. Бархатный балет-гала. Одесская опера.

В рамках фестиваля искусств «Бархатный сезон в Одесской опере» ожидаем благородный и яркий Бархатный балет-гала «United by dance» – Объединенные танцем. На легендарной сцене оживят страницы бессмертных балетов и родятся новые, смелые образы современной хореографии.

Встреча традиции и эксперимента, нежности и страсти, виртуозной техники и глубоких эмоций, а также – яркие образы, видеоинсталляции, световые эффекты и неповторимая музыка. За дирижерским пультом этого незаурядного вечера встанут заслуженный артист Украины Игорь Чернецкий и маэстро Владимир Врублевский.

