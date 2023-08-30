Проблемы современности: как сортировка мусора спасет много одесских жизней

А вы знали, что только одесситы образуют более 300 миллионов килограммов мусора в год? Что микропластик заполонил земные просторы и мы едим его вместе с рыбой? Или что из-за массовых отходов нас ждет глобальное изменение климата? Об этом и не только «Одесской жизни» рассказал Владислав Михайленко, ассистент кафедры экологии и охраны окружающей среды Одесского государственного экологического университета, доктор философии по экологии и руководитель общественной организации «Город будущего».

— Почему мусор нужно сортировать?

— На одного одессита в год приходится 350 кг отходов. Если на весь город, то это где-то 350 миллионов килограммов мусора в год. И действительно эти цифры ужасные, потому что если отходы не утилизировать, они будут накапливаться на свалках. Все эти свалки будут источником возникновения опасных веществ, которые будут попадать в воздух, почву и воду, а затем в наш организм. В морской и почвенной среде уже много микропластика. Исследования показывают, что в нашем организме есть части микропластика и вся рыба, которую мы едим, тоже имеет пластик. Также свалки — это источник большого количества парниковых газов. И если мы не будем контролировать поток бытовых отходов, то изменения климата будут происходить еще быстрее. Часто свалки горят, и при горении на них образуется еще больше опасных веществ. Есть очень интересная химия: если горит одна тонна отходов, из нее может образоваться 3,5 тонны углекислого газа (CO2).

— Как сортировать пластиковый мусор?

— Есть несколько подходов. Первый: сортировать мусор по типу пластика (он бывает семи типов), но в Одессе не все виды принимают на переработку. Второй подход: сортировать и сдавать на переработку бутылки от напитков вместе с крышкой и этикеткой, перед этим нужно спрессовывать бутылки. Чтобы найти места, где принимают пластик, я советую использовать приложение «Сорти» (sortui.org.ua). Третий подход: мусор, у которого нет маркировки, можно собирать в отдельную тару как неликвидную. В Одессе такой пластик принимает проект «Драгоценный пластик» по адресу – улица Канатная, 112, телефон: (067) 910-66-01. Еще я советую: если у вашего дома нет специального контейнера для пластика, вы всегда можете со своими соседями создать место для сбора такого мусора, если согласите это с ОСМД или ЖЭКом.

— Собираете ли вы еще крышечки для помощи ВСУ?

— Да, в нашей общественной организации «Город будущего» до сих пор действует проект «Пластик спасает жизнь». Мы собираем крышки от бутылок, продаем их компаниям, перерабатывающим пластик, а за вырученные средства помогаем ВСУ. Сейчас наша цель – собрать шесть тонн, или три миллиона крышечек, и закупить разведывательный БПЛА для защитников. Поэтому присоединяйтесь к нам. Уже не нужно сортировать их по цвету, как раньше, а просто отделять второй тип пластика: это цифра 2 в треугольнике, или четыре латинских буквы HDPE. Если нет маркировки, то учтите: второй тип пластика – это крышка от любой питьевой воды, молочной продукции (кроме продукции «Данон» – там может быть и второй, и пятый тип), также значительное количество крышечек от бытовой химии и косметических средств, но здесь уже нужно уточнять маркировку. Также нужно обращать внимание, чтобы в крышечки не попадал другой мусор — железо, фольга, силикон. Это может испортить оборудование, которое перерабатывает пластик.

Где собирают крышечки в Одессе

Издательство «Черноморье», площадь Бориса Деревянко, 1;

Торговый центр «Мой Дом», проспект Добровольского, 137;

Одесский лицей №9, проспект Академика Глушко, 1г;

Black Caffe, проспект Гагарина, 15;

Кафе «Аптека Лейбензона», улица Льва Толстого, 5;

Cafe&Shop Presto, улица Троицкая, 47;

Кафе «Шум», улица Екатерининская, 65

Кофейня Salute, переулок Вице-адмирала Жукова, 3/7;

Freedom Coffee Place, улица Троицкая, 54;

Кафе «Альтернатива», улица Академика Филатова, 24 и Академика Вильямса, 68/1.

ОО «Мечта свободных людей», улица Семена Палия, 73;

Сооружение «Металлическое сердце», улица Екатерининская, 93.

Если вы живете в области, то относите крышечки к «Новой почте», потому что они партнеры проекта «Пластик спасает жизнь».

Читайте также: