Кто зарабатывает миллионы в Одесской области

По информации сайта Оpendatabot, в Украине количество бизнесменов, чьи компании получают доход более 10 миллионов гривен, достигло 74 тысяч. Из них 4431 ведут дело в Одесской области.

Стоит отметить, что в Николаевской области таких предпринимателей 656, а в Херсонской — 451. Всего бизнесмены с таким оборотом составляют пятую часть всех 360 тысяч владельцев компаний, которые подали годовой отчет.

Добавим, что больше таких бизнесменов зарегистрировано в Киеве — 16 230 человек. За ним следуют Днепропетровская область (7204) и Львовская (5878). Эти три региона вместе контролируют около 40% крупного бизнеса страны. Что касается Одесской области, то она занимает шестое место в стране.

Большинство (79%) относят к среднему сегменту крупного бизнеса с доходом от 10 до 100 миллионов гривен. Кроме того, 19% генерируют от 100 миллионов до 1 миллиарда, а 2% — гиганты с оборотом более 1 миллиарда.

Напомним, сезон деклараций-2025 показал, как изменилось состояние народных депутатов от Одесщины. Большинство из них продемонстрировали рост доходов, а в лидерах снова оказался представитель региона Алексей Гончаренко с более чем 10 млн грн семейного дохода.