Ключевые моменты:

В Одесской области в розыске находятся 27 453 единицы оружия.

Всего по Украине МВД фиксирует 780 465 единиц утраченного и похищенного оружия.

Чаще всего в базе фигурируют автоматы АК-74, охотничьи ружья и карабины.

Сколько оружия находится в розыске в Одесской области

Одесская область занимает 10 место среди регионов Украины по количеству оружия, находящегося в розыске. В регионе числятся 27 453 единицы (в 2024 году в розыске насчитывалось 9,5 тыс. единиц). Такие данные опубликовал проект Опендатабот со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.

Лидером по количеству утраченного оружия стала Николаевская область — там в розыске находятся 169 172 единицы. На втором месте — Киев с показателем 104 864 единицы, на третьем — Донецкая область, где разыскивают 86 188 единиц оружия.

Какое оружие чаще всего теряют в Украине

По данным МВД, с февраля 2022 года в Украине в розыске находятся 780 465 единиц утраченного и похищенного оружия.

Чаще всего речь идет об автоматах — 252 369 единиц. Также в базе числятся:

210 712 охотничьих ружей;

102 616 карабинов.

Отдельно аналитики отмечают автоматы АК-74 — каждая четвертая запись в реестре касается именно этой модели.

Наибольшее количество записей о пропавшем оружии появилось в первый год полномасштабной войны — тогда в реестр внесли 266 086 единиц.

В 2023 году количество таких случаев уменьшилось, однако уже с 2024 года показатель снова начал расти. По данным аналитиков, только с начала 2025 года в реестр внесли почти 149 тысяч единиц оружия. Для сравнения: за весь 2024 год было зафиксировано 179 315 случаев.

Кроме того, в марте база пополнилась еще на 130 тысяч единиц оружия. В «Опендатаботе» уточнили, что около 60% новых записей касаются оружия, исчезнувшего еще в 2022 году.

При этом только 4% записей в реестре связаны с кражами. Большинство случаев классифицируют как потерю оружия.