Ключевые моменты:
- В Одесской области в розыске находятся 27 453 единицы оружия.
- Всего по Украине МВД фиксирует 780 465 единиц утраченного и похищенного оружия.
- Чаще всего в базе фигурируют автоматы АК-74, охотничьи ружья и карабины.
Сколько оружия находится в розыске в Одесской области
Одесская область занимает 10 место среди регионов Украины по количеству оружия, находящегося в розыске. В регионе числятся 27 453 единицы (в 2024 году в розыске насчитывалось 9,5 тыс. единиц). Такие данные опубликовал проект Опендатабот со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.
Лидером по количеству утраченного оружия стала Николаевская область — там в розыске находятся 169 172 единицы. На втором месте — Киев с показателем 104 864 единицы, на третьем — Донецкая область, где разыскивают 86 188 единиц оружия.
Какое оружие чаще всего теряют в Украине
По данным МВД, с февраля 2022 года в Украине в розыске находятся 780 465 единиц утраченного и похищенного оружия.
Чаще всего речь идет об автоматах — 252 369 единиц. Также в базе числятся:
- 210 712 охотничьих ружей;
- 102 616 карабинов.
Отдельно аналитики отмечают автоматы АК-74 — каждая четвертая запись в реестре касается именно этой модели.
Наибольшее количество записей о пропавшем оружии появилось в первый год полномасштабной войны — тогда в реестр внесли 266 086 единиц.
В 2023 году количество таких случаев уменьшилось, однако уже с 2024 года показатель снова начал расти. По данным аналитиков, только с начала 2025 года в реестр внесли почти 149 тысяч единиц оружия. Для сравнения: за весь 2024 год было зафиксировано 179 315 случаев.
Кроме того, в марте база пополнилась еще на 130 тысяч единиц оружия. В «Опендатаботе» уточнили, что около 60% новых записей касаются оружия, исчезнувшего еще в 2022 году.
При этом только 4% записей в реестре связаны с кражами. Большинство случаев классифицируют как потерю оружия.