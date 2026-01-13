Ключевые моменты:
- Комиссия Одесского горсовета обследовала Киевский район, обнаружила 14 заброшенных авто.
- Адреса, откуда нужно забрать авто.
- Санкции: эвакуация на штрафплощадку полиции с оплатой расходов.
- Граждане могут самостоятельно сообщить о заброшенных авто.
Что будет с автомобилем?
Прессслужба Одесского городского совета сообщила, что специальная комиссия 9 января 2026 обследовала территорию Киевского района Одессы. В результате этой проверки был обнаружен ряд транспортных средств с признаками заброшенного состояния. Список адресов с обнаруженными авто:
- г. Одесса, ул. Костанди, 104А – АЗЛК «Москвич», д/н к8562ЧК, красный;
- г. Одесса, пер. Ванная, 12 — RENAULT, д/н LZA63935, синий;
- г. Одесса, ул. Лигинская (Макаренко), 6 — Chery Amulet, д/н ВИ9616АО, серый;
- г. Одесса, ул. Львовская, 15А – ЗАЗ 968МБ, д/н 398-94ОЭ, красный;
- г. Одесса, просп. Небесной Сотни, 4В – Chevrolet Cruze, д/н ВН5170ОК, серый;
- г. Одесса, ул. Евгения Чикаленко, 60/2 – OPEL, д/н ВН8322СИ, желтый;
- г. Одесса, ул. Евгения Чикаленко, 59 — Ford Focus, д/н AOZ316, серый;
- г. Одесса, ул. Евгения Чикаленко, 59 – ВАЗ, д/н 871-78ОК, красный;
- г. Одесса, ул. Академика Королева, 102 – Citroёn, д/н 419-35ОВ, белый;
- г. Одесса, ул. Академика Королева, 122 — ISUZU, д/н 716-08ОК, белый;
- г. Одесса, ул. Архитекторская, 14/1 – Volkswagen Passat, д/н ВН0620КС, серый;
- г. Одесса, ул. Архитекторская, 14/1 – Renault 25, д/н 320-04ОЭ, белый;
- г. Одесса, ул. Евгения Чикаленко, 60/2 – Nissan Pulsar, д/н 345-82ОЭ, белый;
- г. Одесса, ул. Архитекторская/ул. Вавилова, 52 – Hyundai, д/н ВН8832АИ, серый.
Городские власти призывают владельцев забрать автомобили, ведь в противном случае их придется эвакуировать.
Напомним, если владелец не найден или он отказывается самостоятельно убрать транспорт, автомобиль признают покинутым и эвакуируют на специальную площадку Национальной полиции. Убрать машину можно только после оплаты эвакуации и хранения.
Также сообщить о поврежденном или давно недвижимом авто могут сами горожане — через сервис 15-35, структурные подразделения горсовета или полицию.
Заберите наконец на металл остов авто непонятной марки возле бойлерной во дворе 122 дома (без дроби) по Черноморской Дороге.
На бойлерной растёт высоченная берёза,кстати.
До неё тоже никому нет дела.