Ключевые моменты:

Комиссия Одесского горсовета обследовала Киевский район, обнаружила 14 заброшенных авто.

Адреса, откуда нужно забрать авто.

Санкции: эвакуация на штрафплощадку полиции с оплатой расходов.

Граждане могут самостоятельно сообщить о заброшенных авто.

Что будет с автомобилем?

Прессслужба Одесского городского совета сообщила, что специальная комиссия 9 января 2026 обследовала территорию Киевского района Одессы. В результате этой проверки был обнаружен ряд транспортных средств с признаками заброшенного состояния. Список адресов с обнаруженными авто:

г. Одесса, ул. Костанди, 104А – АЗЛК «Москвич», д/н к8562ЧК, красный;

г. Одесса, пер. Ванная, 12 — RENAULT, д/н LZA63935, синий;

г. Одесса, ул. Лигинская (Макаренко), 6 — Chery Amulet, д/н ВИ9616АО, серый;

г. Одесса, ул. Львовская, 15А – ЗАЗ 968МБ, д/н 398-94ОЭ, красный;

г. Одесса, просп. Небесной Сотни, 4В – Chevrolet Cruze, д/н ВН5170ОК, серый;

г. Одесса, ул. Евгения Чикаленко, 60/2 – OPEL, д/н ВН8322СИ, желтый;

г. Одесса, ул. Евгения Чикаленко, 59 — Ford Focus, д/н AOZ316, серый;

г. Одесса, ул. Евгения Чикаленко, 59 – ВАЗ, д/н 871-78ОК, красный;

г. Одесса, ул. Академика Королева, 102 – Citroёn, д/н 419-35ОВ, белый;

г. Одесса, ул. Академика Королева, 122 — ISUZU, д/н 716-08ОК, белый;

г. Одесса, ул. Архитекторская, 14/1 – Volkswagen Passat, д/н ВН0620КС, серый;

г. Одесса, ул. Архитекторская, 14/1 – Renault 25, д/н 320-04ОЭ, белый;

г. Одесса, ул. Евгения Чикаленко, 60/2 – Nissan Pulsar, д/н 345-82ОЭ, белый;

г. Одесса, ул. Архитекторская/ул. Вавилова, 52 – Hyundai, д/н ВН8832АИ, серый.

Городские власти призывают владельцев забрать автомобили, ведь в противном случае их придется эвакуировать.

Напомним, если владелец не найден или он отказывается самостоятельно убрать транспорт, автомобиль признают покинутым и эвакуируют на специальную площадку Национальной полиции. Убрать машину можно только после оплаты эвакуации и хранения.

Также сообщить о поврежденном или давно недвижимом авто могут сами горожане — через сервис 15-35, структурные подразделения горсовета или полицию.

