Ключевые моменты:
- Движение транспорта временно заблокировано по улице Атамана Головатого.
- Патрульные направляют поток машин в объезд через улицу Черноморского Казачества
- По предварительным данным, в результате прилета по инфраструктуре 20 июля погибли три человека, еще трое получили ранения.
Ограничение проезда на ул. Атамана Головатого
Днем 20 июля российские войска снова атаковали Одессу, зафиксировано попадание по объектам инфраструктуры. На месте прилета работают все экстренные и коммунальные службы, идет ликвидация последствий.
По состоянию на сейчас официально подтверждена гибель троих человек, еще трое жителей получили травмы различной степени тяжести.
Из-за проведения спасательных работ и обеспечения безопасности патрульная полиция полностью перекрыла движение транспорта по улице Атамана Головатого.
Правоохранители осуществляют отвод автомобилей и общественного транспорта по улице Черноморского Казачества (на пересечении с улицей Церковной). Водителей просят заранее учитывать эту информацию и планировать свои маршруты с учетом возможных пробок.