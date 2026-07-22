Ключевые моменты:

Маршрут №1 изменил путь: Трамвай временно курсирует в объезд — через Херсонский сквер.

№20 не работает: Движение «камышового» трамвая полностью остановлено из-за залитых путей.

Альтернатива: По маршруту №20 запущены дублирующие маршрутные такси.

Как курсируют трамваи в Одессе во время непогоды

Затопленные улично-дорожные сети Одессы внесли коррективы в график и маршруты городского электротранспорта. Из-за скопления воды на путях движение некоторых трамваев пришлось срочно перенаправить или временно прекратить.

Как сообщили в «Одесгорэлектротрансе», трамвайный маршрут №1 сейчас курсирует по измененной схеме — через Херсонский сквер.

В то же время трамвайный маршрут №20 временно прекратил работу. Чтобы не оставлять жителей района без транспортного сообщения, на линию оперативно вывели маршрутные такси, которые дублируют привычный путь «двадцатки».

Пассажиров просят учитывать изменения при планировании поездок по городу и по возможности выбирать альтернативные виды транспорта.