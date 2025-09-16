Ключевые моменты:

ОМКФ обновил дизайн главной награды — статуэтки «Золотой Дюк»;

Новая версия имеет полигональную форму с красным сердцем в центре;

Обновленные награды вручат победителям 16-го ОМКФ, который пройдет в Киеве.

Золотой Дюк с красным сердцем

Символ фестиваля получил современное полигональное оформление с красным сердцем в центре, которое олицетворяет стойкость, любовь и несокрушимость украинцев. При этом награда сохранила преемственность и традиционные ценности отечественного кинематографа.

Дизайн разработали мастера Jewelry Factory, для которых это уже второй опыт создания статуэток ОМКФ.

Впервые новые «Золотые Дюки» вручат лауреатам во время 16-го Одесского международного кинофестиваля, который пройдет с 24 сентября по 4 октября 2025 года в Киеве.

ОМКФ-2025 остаётся одним из ключевых культурных событий Украины, несмотря на военные обстоятельства. Программа этого года будет как всегда насыщенной — национальные и европейские кинопремьеры, встречи с деятелями киноиндустрии, специальные показы.

