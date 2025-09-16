Ключевые моменты:
- ОМКФ обновил дизайн главной награды — статуэтки «Золотой Дюк»;
- Новая версия имеет полигональную форму с красным сердцем в центре;
- Обновленные награды вручат победителям 16-го ОМКФ, который пройдет в Киеве.
Золотой Дюк с красным сердцем
Символ фестиваля получил современное полигональное оформление с красным сердцем в центре, которое олицетворяет стойкость, любовь и несокрушимость украинцев. При этом награда сохранила преемственность и традиционные ценности отечественного кинематографа.
Дизайн разработали мастера Jewelry Factory, для которых это уже второй опыт создания статуэток ОМКФ.
Впервые новые «Золотые Дюки» вручат лауреатам во время 16-го Одесского международного кинофестиваля, который пройдет с 24 сентября по 4 октября 2025 года в Киеве.
ОМКФ-2025 остаётся одним из ключевых культурных событий Украины, несмотря на военные обстоятельства. Программа этого года будет как всегда насыщенной — национальные и европейские кинопремьеры, встречи с деятелями киноиндустрии, специальные показы.
