Ключевые моменты:

Минобороны РФ объявило о «перемирии» с 8 по 10 мая и прекращении боевых действий.

В Москве пригрозили ударами по Киеву, если украинская сторона «сорвёт парад».

Президент Украины Владимир Зеленский назвал предложения России манипулятивными.

Россия объявила «перемирие» и выдвинула угрозы Киеву

Министерство обороны РФ заявило о введении режима прекращения огня с 00:00 8 мая до 10 мая. По утверждению российской стороны, на этот период якобы должны быть остановлены все боевые действия:

«Одновременно прекращаются удары ракетными войсками и артиллерией, высокоточным вооружением большой дальности морского и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по местам дислокации ВСУ и объектам инфраструктуры, связанным с ВПК и вооружёнными силами в глубине территории Украины», — отметили в министерстве страны-агресора.

В то же время в заявлении прозвучали угрозы в адрес Украины: в Москве предупредили о «адекватном ответе» и возможных ударах по центру Киева, если будут предприняты действия, которые Россия сочтёт срывом мероприятий.

Украину при этом призвали «последовать примеру» и также прекратить огонь.

Реакция Украины на заявления Москвы

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявления России, назвав их попыткой использовать тему перемирия в пропагандистских целях. По его словам, речь идёт о желании обеспечить безопасное проведение мероприятий в Москве, тогда как война продолжается.

«Они хотят получить разрешение Украины на проведение своего парада — чтобы раз в год спокойно выходить на площадь на час, а затем возвращаться к убийствам наших людей и ведению войны. Россияне уже говорят об ударах после 9 мая. Странная и, безусловно, извращенная логика со стороны российского руководства. Также поступают сообщения от некоторых государств, близких к России, о том, что их представители намерены находиться в Москве. Странное желание в такое время. Мы не рекомендуем этого делать», — написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Он также отметил, что Украина не получала официальных предложений о полноценном перемирии на 9 мая, а подобные инициативы не сопровождаются реальными гарантиями прекращения боевых действий.

Ранее сообщалось, что обсуждались различные форматы краткосрочного прекращения огня, однако, по словам украинской стороны, на практике они не соблюдаются.

После объявления Украиной инициативы о «режиме тишины» в ночь с 5 на 6 мая, уже вскоре в ряде украинских городов были зафиксированы взрывы, что, по оценке Киева, свидетельствует о нарушении любых подобных договорённостей.

Читайте также: «Перемирие» под ударами: за сутки Россия убила десятки мирных украинцев