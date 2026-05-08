Ключевые моменты:

В ночь на 8 мая Россия подверглась массированной атаке дронов и ракет.

Взрывы и пожары были зафиксированы от Ростова до Москвы.

Владимир Зеленский призвал иностранных лидеров не ехать в Москву 9 мая.

ЕС начал готовить свою стратегию возможных переговоров с Кремлем.

Кремль требует от Украины вывода войск из Донбасса для прекращения боевых действий.

В Киеве заявили, что ультиматумы РФ говорят о нежелании Москвы идти на реальный мирный диалог.

Массированная атака на Россию накануне 9 мая

В ночь на 8 мая ряд регионов России оказался под массированным ударом беспилотников и ракет. Взрывы и пожары зафиксированы от Ростова до Москвы. В частности, в Ярославле произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе «Славнефть-ЯНОС», входящем в пятерку крупнейших НПЗ страны.

В Ростове под удар попало предприятие «Ростовагропромзапчасть», а также зафиксированы пожары в районах химического завода «Эмпилс» и научно-технического центра «Радар», занимающегося военными разработками. В Подмосковье и других центральных областях работали системы ПВО, что привело к ограничениям в работе аэропортов.

Зеленский о «параде на костях» и манипуляциях Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский официально рекомендовал представителям иностранных государств не посещать Москву 9 мая. Он подчеркнул, что Украина расценивает действия РФ как попытку манипулировать темой перемирия по пропаганде. Россия в одностороннем порядке объявила о «тишине» на 8–10 мая, в то же время угрожая ударами по центру Киева в случае ее нарушения. Зеленский назвал такую ​​логику «неадекватной», поскольку ранее РФ полностью проигнорировала предложение Украины о прекращении огня с 6 мая. Глава государства отметил, что концентрация ПВО вокруг Москвы для защиты парада лишь облегчает нанесение украинским силам для ударов по другим стратегическим объектам врага.

Евросоюз готовит собственную стратегию переговоров с Путиным

На фоне разочарования прогрессом переговоров, ведущихся президентом США Дональдом Трампом, лидеры ЕС начали подготовку к возможному прямому диалогу с Кремлем. Председатель Европейского Совета Антониу Кошта консультируется с 27 странами-членами, чтобы определить общую позицию и избежать изоляции ЕС в мирном процессе. По словам Средства, Владимир Зеленский поддерживает инициативу блока по «положительному вкладу в переговоры». В Офисе Президента Украины также отметили необходимость появления европейского лидера, который мог бы говорить от имени всего блока для усиления давления на РФ.

Ультиматум Кремля и позиция Украины

Несмотря на дипломатические движения ЕС, Россия продолжает выдвигать жесткие требования. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что для приостановки боевых действий Украина должна полностью вывести войска с территории Донбасса. В украинском МИДе и Центре противодействия дезинформации эти заявления назвали очередным подтверждением намерений РФ продолжать войну, а не искать реальный мир. Пока ни лидеры ЕС, ни украинская сторона не видят со стороны Москвы никаких признаков готовности к серьезному и конструктивному диалогу.