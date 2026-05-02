Ключевые моменты:

В ночь на 2 мая РФ атаковала портовую инфраструктуру Одесщины дронами.

Под удар попал город Измаил.

Силы ПВО сбили большинство беспилотников.

Повреждения инфраструктуры – минимальные.

Спасатели ГСЧС оперативно ликвидировали последствия.

Что известно о ночном ударе по Одесской области

В ночь на 2 мая российские войска атаковали портовую инфраструктуру Одесской области. Под удар беспилотников попали объекты в Измаиле.

По информации штаба Измаильской РГА, РФ снова применила дроны для атаки на порт. К слову, большинство вражеских аппаратов было уничтожено. В результате повреждения инфраструктуры оказались незначительными.

В общем, атака на порты региона приобрела систематический характер.

Отметим, что это не первый подобный случай: в ночь на 22 апреля в результате массированной атаки дронов в области уже получили повреждения портовые объекты.

Кроме того, накануне российские войска нанесли масштабный удар «шахедами» по Одессе. В результате атаки вспыхнул пожар в 16-этажном жилом доме, а в другой многоэтажке возгорание возникло на 11-м и 12-м этажах.

Напомним, в ночь на 1 мая 2026 года, российские войска в очередной раз массированно атаковали Одессу и область ударными беспилотниками. В городе под удар попали жилые многоэтажки, а в области зафиксированы повреждения портовой инфраструктуры.

