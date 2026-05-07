Ключевые моменты:

Вечером 7 мая в Одессе повторно объявили воздушную тревогу.

Над Черным морем зафиксировали несколько вражеских беспилотников.

В городе прогремели взрывы – работает ПВО.

Официальной информации о последствиях атаки пока нет.

Стоит отметить, что воздушная тревога в Одессе сегодня звучала неоднократно. Ранее «Одесская жизнь» сообщала об утренней атаке россиянами северной части и пригорода Одессы. Тогда один из дронов (предварительно, это была пенопластовая «Гербера») упал прямо во дворе жилого дома в Фонтанке. Также местные жители сообщали в соцсетях, что враг сбрасывал с дронов провокационные листовки.

По данным мониторинговых каналов, сейчас с акватории Черного моря к Одессе приближаются не менее трех БпЛА – в районе 16-й станции Фонтана, порта и Тендровской косы.

По предварительной информации, ранее наблюдавшиеся над морем беспилотники успешно сбили силы противовоздушной обороны.

Официальная информация о сегодняшних атаках на данный момент не поступала.

По состоянию на 20:45 тревога продолжается.

«Одесская жизнь» продолжает отслеживать события.

