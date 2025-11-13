И сегодня «Одесская жизнь» собрала для вас свежую подборку шуток и мемов на темы, которые наверняка волнуют многих: как мы переживаем блэкауты, как вздыхаем при мысли о предстоящей плате за отопление, жертвами каких «мошенников» мы становимся чуть ли не ежедневно… И, конечно, самое животрепещущее – кто такой Миндич и почему его называли Карлсон?
Вот так мы и живем:
А вы знали?
А это, чтобы понятнее было: «Карлсон», «Тенор» и «Шлагбаум»: что происходит вокруг Энергоатома
«Мошенники» отечественного, так сказать, разлива:
Кажется, этот друг человека чем-то недоволен?
И, судя по всему, повод для недовольства есть не только у четвероногих?
Но давайте все же закончим на позитивной ноте:
Хорошего вам дня! И тепла побольше – если не в батареях, то в душах (во всех смыслах, кстати…)!
