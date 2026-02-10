Отключение воды

Ключевые моменты:

  • Из-за плановых ремонтных работ «Инфоксводоканала» 10 февраля временно прекращено водоснабжение на ряде улиц Одессы.
  • Восстановление воды поэтапно: некоторые адреса – до 17:00, другие – до 18:00 или 23:59.
  • Где набрать воду.

Где не будет воды

10 февраля будет отключено водоснабжение потребителям в связи с необходимостью проведения ремонтных работ.

До 17:00:

  • Ольгиевский спуск, +ул. Скидановская
  • Олексы Воропая пер., +Скидановский пер.

До 18:00:

  • Князя Владимира Великого просп., 57/59:10 Суворовская.61
  • Бахмутская ул., 80/82

До 23:59:

  • Люстдорфская дорога ул., 25-33, Адмирал.пр-т,33-37
  • Краснова ул., 1-18, Шклярука, 4-8.

Где набрать воды в Одессе

Добавим, что в городе работает 18 бюветов, расположенных в разных районах.

Киевский район:

  • Фонтанская дорога, 16; ​
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150; ​
  • проспект Небесной Сотни, 14

Приморский район:

  • Старозарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • ​ул. Академическая, 11; ​
  • ул. Ольгиевская, 37;
  • ул. ​Старопортофранковская, 105; ​
  • ул. Академическая, 2; ​
  • ул. Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • ул. Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • ​ул. Ицхака Рябина, 1; ​
  • ул.Дальницкая, 25;
  • ул.  Инглези, 1.

Пересыпский район:

  • ул. Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

