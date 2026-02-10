Ключевые моменты:
- Из-за плановых ремонтных работ «Инфоксводоканала» 10 февраля временно прекращено водоснабжение на ряде улиц Одессы.
- Восстановление воды поэтапно: некоторые адреса – до 17:00, другие – до 18:00 или 23:59.
- Где набрать воду.
Где не будет воды
10 февраля будет отключено водоснабжение потребителям в связи с необходимостью проведения ремонтных работ.
До 17:00:
- Ольгиевский спуск, +ул. Скидановская
- Олексы Воропая пер., +Скидановский пер.
До 18:00:
- Князя Владимира Великого просп., 57/59:10 Суворовская.61
- Бахмутская ул., 80/82
До 23:59:
- Люстдорфская дорога ул., 25-33, Адмирал.пр-т,33-37
- Краснова ул., 1-18, Шклярука, 4-8.
Где набрать воды в Одессе
Добавим, что в городе работает 18 бюветов, расположенных в разных районах.
Киевский район:
- Фонтанская дорога, 16;
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150;
- проспект Небесной Сотни, 14
Приморский район:
- Старозарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- ул. Академическая, 11;
- ул. Ольгиевская, 37;
- ул. Старопортофранковская, 105;
- ул. Академическая, 2;
- ул. Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- ул. Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- ул. Ицхака Рябина, 1;
- ул.Дальницкая, 25;
- ул. Инглези, 1.
Пересыпский район:
- ул. Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
