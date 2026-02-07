Ключевые моменты:

Причина отключения: плановые и аварийные ремонты 7 февраля.

Время восстановления: до вечера (17:00 или 19:00 в зависимости от адреса),

Адреса без воды.

В Одессе работает 17 бесплатных бюветов.

Когда возобновят водоснабжение

Сегодня, 7 февраля, в Одессе было ограничено водоснабжение в связи с плановыми и аварийными работами. Подачу воды планируется возобновить до вечера, но жителей просят учесть возможные задержки.

По данным «Инфоксводоканала», отключения начались с утра, а восстановление ожидается в разное время в зависимости от адреса и сложности работ.

Адреса отключения:

ул. Академика Королева (обновление 19.00)

ул. Евгения Чикаленко (обновление 19.00)

просп. Князя Ярослава Мудрого (восстановление 19:00)

ул. Семьи Глодан (восстановление 19.00)

пров. Дмитрия Лесича (восстановление 17.00)

ул. Маразлиевская (обновление 17.00)

Фонтанская дорога – дома 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5 (восстановление 17.00)

Телефоны для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Жители Одессы могут пользоваться услугами 17 бюветных комплексов. Добавим, что вся вода из них подается бесплатно.

сквер Мечникова,

сквер Михайловский,

пр. Небесной Сотни, 14,

ул. Дальницкая, 25,

ул. М. Говорова,

ул. Просвещения, 1-Д,

ул. Гераниева,

ул. Крымская,

ул. Героев обороны

сквер Прохоровский,

ул. И. Рябина,

ул. Инглези

пр. Леси Украинки, 33,

пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,

6 ст. В. Фонтана,

ул. Космонавтов,

сквер Старозарный.

