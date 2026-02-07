Ключевые моменты:
- Причина отключения: плановые и аварийные ремонты 7 февраля.
- Время восстановления: до вечера (17:00 или 19:00 в зависимости от адреса),
- Адреса без воды.
- В Одессе работает 17 бесплатных бюветов.
Когда возобновят водоснабжение
Сегодня, 7 февраля, в Одессе было ограничено водоснабжение в связи с плановыми и аварийными работами. Подачу воды планируется возобновить до вечера, но жителей просят учесть возможные задержки.
По данным «Инфоксводоканала», отключения начались с утра, а восстановление ожидается в разное время в зависимости от адреса и сложности работ.
Адреса отключения:
- ул. Академика Королева (обновление 19.00)
- ул. Евгения Чикаленко (обновление 19.00)
- просп. Князя Ярослава Мудрого (восстановление 19:00)
- ул. Семьи Глодан (восстановление 19.00)
- пров. Дмитрия Лесича (восстановление 17.00)
- ул. Маразлиевская (обновление 17.00)
- Фонтанская дорога – дома 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5 (восстановление 17.00)
Телефоны для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Жители Одессы могут пользоваться услугами 17 бюветных комплексов. Добавим, что вся вода из них подается бесплатно.
- сквер Мечникова,
- сквер Михайловский,
- пр. Небесной Сотни, 14,
- ул. Дальницкая, 25,
- ул. М. Говорова,
- ул. Просвещения, 1-Д,
- ул. Гераниева,
- ул. Крымская,
- ул. Героев обороны
- сквер Прохоровский,
- ул. И. Рябина,
- ул. Инглези
- пр. Леси Украинки, 33,
- пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,
- 6 ст. В. Фонтана,
- ул. Космонавтов,
- сквер Старозарный.
