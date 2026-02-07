Ключевые моменты:

  • Причина отключения: плановые и аварийные ремонты 7 февраля.
  • Время восстановления: до вечера (17:00 или 19:00 в зависимости от адреса),
  • Адреса без воды.
  • В Одессе работает 17 бесплатных бюветов.

Когда возобновят водоснабжение

Сегодня, 7 февраля, в Одессе было ограничено водоснабжение в связи с плановыми и аварийными работами. Подачу воды планируется возобновить до вечера, но жителей просят учесть возможные задержки.

По данным «Инфоксводоканала», отключения начались с утра, а восстановление ожидается в разное время в зависимости от адреса и сложности работ.

Адреса отключения:

  • ул. Академика Королева (обновление 19.00)
  • ул. Евгения Чикаленко (обновление 19.00)
  • просп. Князя Ярослава Мудрого (восстановление 19:00)
  • ул. Семьи Глодан (восстановление 19.00)
  • пров. Дмитрия Лесича (восстановление 17.00)
  • ул. Маразлиевская (обновление 17.00)
  • Фонтанская дорога – дома 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5 (восстановление 17.00)

Телефоны для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Жители Одессы могут пользоваться услугами 17 бюветных комплексов. Добавим, что вся вода из них подается бесплатно.

  • сквер Мечникова,
  • сквер Михайловский,
  • пр. Небесной Сотни, 14,
  • ул. Дальницкая, 25,
  • ул. М. Говорова,
  • ул. Просвещения, 1-Д,
  • ул. Гераниева,
  • ул. Крымская,
  • ул. Героев обороны
  • сквер Прохоровский,
  • ул. И. Рябина,
  • ул. Инглези
  • пр. Леси Украинки, 33,
  • пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,
  • 6 ст. В. Фонтана,
  • ул. Космонавтов,
  • сквер Старозарный.

Ну-ну
Ну-ну
17 часов назад

Ось як прийшла військова адміністрація так и гаплик місту! В Одесі вже нічого не працює як слід. Одні військові та тцк містом бігають, оце як «последнего украинца» виловлять, то почнуть один за одним бігати. Оце б дожити та побачити, як вони переб’ють один одного!

0
Ответить

