Ключевые моменты:
- На 14 июля в Одессе и области объявлен I (желтый) уровень опасности из-за грозы.
- Из-за шторма в Черном море сохраняется высокая минная опасность – посещать пляжи не рекомендуется.
- В Одессе днем ожидаются кратковременный дождь, гроза и до 26°С, по области местами порывы ветра достигнут 15-20 м/с.
Гроза идет в Одессу: о чем предупреждают синоптики
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, днем 14 июля в Одессе и области ожидается гроза.
Городские власти рекомендуют жителям и гостям Одессы следить за изменением погодных условий, во время непогоды по возможности ограничить поездки по городу, а также избегать нахождения под деревьями и линиями электропередачи, где возможны падение веток и повреждение кабелей.
Водителей просят не оставлять автомобили под деревьями, возле линий электропередачи и на решетках дождеприемников.
Кроме того, из-за волнения моря сохраняется высокая минная опасность. Во время шторма существует вероятность срыва морских мин с якорей и их дрейфа к побережью. В случае обнаружения подозрительных предметов или морских мин необходимо немедленно сообщить об этом по телефону 102, не приближаясь к ним.
Прогноз погоды в Одессе на 14 июля
В Одессе завтра облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 17-19°С, днем 24-26°С.
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Прогноз погоды в Одесской области на 14 июля
По Одесской области во вторник ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 14-19°С, днем 24-29°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
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