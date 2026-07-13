Ключевые моменты:

На 14 июля в Одессе и области объявлен I (желтый) уровень опасности из-за грозы.

Из-за шторма в Черном море сохраняется высокая минная опасность – посещать пляжи не рекомендуется.

В Одессе днем ожидаются кратковременный дождь, гроза и до 26°С, по области местами порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

Гроза идет в Одессу: о чем предупреждают синоптики

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, днем 14 июля в Одессе и области ожидается гроза.

Городские власти рекомендуют жителям и гостям Одессы следить за изменением погодных условий, во время непогоды по возможности ограничить поездки по городу, а также избегать нахождения под деревьями и линиями электропередачи, где возможны падение веток и повреждение кабелей.

Водителей просят не оставлять автомобили под деревьями, возле линий электропередачи и на решетках дождеприемников.

Кроме того, из-за волнения моря сохраняется высокая минная опасность. Во время шторма существует вероятность срыва морских мин с якорей и их дрейфа к побережью. В случае обнаружения подозрительных предметов или морских мин необходимо немедленно сообщить об этом по телефону 102, не приближаясь к ним.

Прогноз погоды в Одессе на 14 июля

В Одессе завтра облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 17-19°С, днем 24-26°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 14 июля

По Одесской области во вторник ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 14-19°С, днем 24-29°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Ранее мы рассказывали о том, как украинские военные провели необычную операцию на временно оккупированной Кинбурнской косе.