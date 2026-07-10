Ключевые моменты:

11 июля в Одессе и области ожидается переменная облачность, небольшой дождь и грозы.

В Одессе температура воздуха ночью будет 15–17°С, днем ​​— 25–27°С.

В Одесской области ночью прогнозируют 12-17°С, днем ​​- 25-30°С.

Ветер днем ​​сменит направление на юго-западное и усилится до 9–14 м/с.

На автодорогах области видимость будет оставаться хорошей.

Погода в Одессе

В субботу, 11 июля, жителей Одессы ожидает переменная облачность с кратковременными осадками. По прогнозу синоптиков, в течение дня местами пройдет небольшой дождь, возможны грозы.

Ночью в городе будет 15–17°С, а днем ​​воздух прогреется до 25–27°С. Ветер в ночные часы будет северо-западным направлением со скоростью 5–10 м/с. Днем он сменит направление на юго-западное и усилится до 9-14 м/с.

Прогноз для Одесской области

На территории области также ожидается переменная облачность. Синоптики прогнозируют небольшой дождь и грозы.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 12 до 17°С, а днем ​​поднимется до 25–30°С.

Ветер будет северо-западный 5-10 м/с, днем ​​сменится юго-западный со скоростью 9-14 м/с.

По прогнозу синоптиков, несмотря на возможные кратковременные осадки, видимость на дорогах Одесской области будет оставаться хорошей.

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