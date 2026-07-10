Ключевые моменты:
- 11 июля в Одессе и области ожидается переменная облачность, небольшой дождь и грозы.
- В Одессе температура воздуха ночью будет 15–17°С, днем — 25–27°С.
- В Одесской области ночью прогнозируют 12-17°С, днем - 25-30°С.
- Ветер днем сменит направление на юго-западное и усилится до 9–14 м/с.
- На автодорогах области видимость будет оставаться хорошей.
Погода в Одессе
В субботу, 11 июля, жителей Одессы ожидает переменная облачность с кратковременными осадками. По прогнозу синоптиков, в течение дня местами пройдет небольшой дождь, возможны грозы.
Ночью в городе будет 15–17°С, а днем воздух прогреется до 25–27°С. Ветер в ночные часы будет северо-западным направлением со скоростью 5–10 м/с. Днем он сменит направление на юго-западное и усилится до 9-14 м/с.
Прогноз для Одесской области
На территории области также ожидается переменная облачность. Синоптики прогнозируют небольшой дождь и грозы.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 12 до 17°С, а днем поднимется до 25–30°С.
Ветер будет северо-западный 5-10 м/с, днем сменится юго-западный со скоростью 9-14 м/с.
По прогнозу синоптиков, несмотря на возможные кратковременные осадки, видимость на дорогах Одесской области будет оставаться хорошей.
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