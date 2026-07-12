Ключевые моменты:

13 июля в Одесском регионе ожидаются грозы, а местами — шквальный ветер до 15–20 м/с.

Днем в Одессе будет вполне комфортно и нежарко — около 24–26°C.

Власти призывают переждать непогоду дома и не парковать авто под ветками.

Прогноз погоды в Одессе 13 июля

Неделя начнется с облачной погоды. Синоптики из Гидрометцентра Черного и Азовского морей предупреждают, что в понедельник расслабляться не стоит.

В самой Одессе днем точно прогремит гроза и возможен дождь. Ветер будет дуть с запада со скоростью 7–12 м/с.

Ночью столбики термометров покажут 16–18°C, а днем воздух прогреется до 24–26°C.

Морская вода прогреется до 19–20°C.

Прогноз в Одесской области

В Одесской области ситуация похожая, но местами осадки будут гораздо сильнее — прогнозируют кратковременные, но обильные дожди.

Во время грозы порывы ветра могут достигать опасных 15–20 м/с. Температура по региону ночью будет колебаться от 13°C до 18°C, а днем поднимется до 23–28°C.

Из плюсов — видимость на трассах области останется хорошей.

Штормовое предупреждение в Одессе: правила безопасности и минная угроза

Городские власти просят одесситов и гостей города внимательно следить за прогнозами и по возможности ограничить прогулки. Особенно это касается детей, пожилых людей и беременных женщин. Когда начнется ветер, держитесь подальше от старых деревьев и линий электропередач — ветки и кабели могут падать прямо на тротуары.

По этой же причине не паркуйте машины под тополями и каштанами, а также не бросайте их на решетках ливневок, чтобы не мешать оттоку воды.

Самая большая опасность сейчас — на море. Из-за шторма в Черном море резко выросла минная угроза. Волны могут сорвать анкерные мины с якорей и выбросить их на пляж или оставить дрейфовать у берега. В такую погоду они вполне могут сдетонировать сами по себе.

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