Ключевые моменты:

В Одессе и Одесской области объявили штормовое предупреждение из-за грозы, шквалов до 18 м/с и высокой минной опасности на побережье.

Горожан просят переждать непогоду дома, а водителей – не парковать машины под деревьями и проводами.

В Одессе 23 мая днем возможен умеренный дождь с грозой, воздух прогреется до 23-25°C, а морская вода – до 17-18°C.

В Одесской области в субботу синоптики прогнозируют сильные ливни с градом, а ночью и утром на дорогах ожидается дымка.

Осторожно на улицах и у моря!

В связи с непогодой городские власти просят одесситов быть предельно внимательными. Если есть возможность, отложите поездки и переждите ливень дома – особенно это касается детей, пожилых людей и беременных женщин.

Из-за сильного шквального ветра в городе могут падать ветки и обрываться провода. Поэтому на улице держитесь подальше от старых деревьев, а автомобили паркуйте в безопасных местах – подальше от линий электропередачи, крупных зеленых насаждений и ливневых стоков.

И самое главное: забудьте на время шторма о прогулках по набережной. Сильные волны в Черном море снова усиливают минную опасность. Шторм может сорвать морские мины с якорей и выбросить их на побережье. К тому же, в такую погоду боеприпасы часто детонируют сами по себе прямо в воде.

Если вы увидели на берегу или в волнах подозрительный предмет, похожий на мину – ни в коем случае не подходите к нему и не трогайте руками. Сразу отойдите на безопасное расстояние и набирайте полицию по номеру 102.

Также напомним, что из-за дорожных работ в ночь с 23 на 24 мая на участке трассы под Одессой на восемь часов ограничат движение

Прогноз погоды в Одессе на 23 мая

В Одессе завтра переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем умеренный дождь, гроза.

Ветер северный, 7-12 м/с, днем во время грозы порывы до 15-18 м/с.

Температура ночью 16-18°С, днем 23-25°С.

Температура морской воды 17-18°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 23 мая

По Одесской области в субботу, 23 мая, ожидается переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь. Днем умеренный дождь, местами сильный. Местами гроза, днем град.

Ветер северный, 7-12 м/с, днем местами во время грозы шквал 15-18 м/с.

Температура ночью 13-18°С, днем 23-28°С.

На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

