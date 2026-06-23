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24 июня в Одессе объявлен желтый уровень опасности из-за грозов и шквалов.

В Одесской области местами прогнозируется гроза, дождь и возможный град.

Температура по области будет достигать 31°С.

Жителей города призывают ограничить передвижение во время непогоды и не находиться под деревьями.

Погода в Одессе

24 июня в Одессе ожидается неустойчивая погода с грозами, кратковременными дождями и порывистым ветром. Синоптики объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях I уровня (желтый уровень опасности).

По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в городе ожидается переменная облачность. Ночью существенных осадков не ожидается, однако днем ​​пройдет кратковременный дождь с грозой. Во время грозы возможны шквалы скоростью 15–20 м/с. Температура воздуха ночью будет 20–22°С, днем ​​— 26–28°С.

Погода в Одесской области

По области также прогнозируют переменную облачность. Ночью без существенных осадков, утром и днем ​​местами пройдут кратковременные дожди, грозы и возможен град. Температура воздуха ночью будет колебаться от 17 до 22°С, днем ​​от 26 до 31°С.

В городском совете призывают жителей и гостей Одессы быть внимательными к изменениям погодных условий, по возможности ограничить поездки и передвижение по городу во время непогоды, особенно пожилым людям, детям и беременным женщинам. Также не рекомендуется находиться под деревьями из-за риска падения ветвей и повреждения электросетей.

Водителей просят не оставлять автомобили под деревьями, линиями электропередач и вблизи дождеприемников.

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