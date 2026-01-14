Ключевые моменты:

Снег, гололедица, ухудшение видимости на дорогах.

Гололедица, видимость 500-1000 м ночью и утром во время снега.

Погода в Одессе

В среду, 14 января, Одессу накроет пасмурная погода с умеренным снегопадом. Ветер будет дуть сначала с юго-запада, а днем ​​перейдет на северный, с порывами 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от 4 до 6°С мороза, а днем ​​ожидается 1-3°С ниже нуля.

Погода в Одесской области

По всей Одесской области синоптики прогнозируют облачность с небольшими осадками, которые усилятся местами до умеренных, преимущественно в виде снега. В некоторых районах возможна гололедица, а ночью и утром на юге — налипание мокрого снега.

Ветер в области также юго-западный, днем ​​северный, 7-12 м/с. Температура ночью будет 4-9°С мороза, на севере области до 12°С ниже нуля, днем ​​- 1-6°С мороза, а на юге возможно потепление до 2°С тепла.

Добавим, что на дорогах местами образуется гололедица, а ночью и утром во время снега видимость может ухудшиться до 500-1000 м. Будьте осторожны на дорогах!

