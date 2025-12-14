Ключевые моменты:
- Российская атака ночью 14 декабря: 1 баллистическая ракета «Искандер-М» + 138 ударных БпЛА.
- 1 ракета и 10 дронов попали в 6 регионах.
- ВСУ освобождено 16 км на севере Покровска.
- Потери РФ в сутки.
Российские силы ночью нанесли удар по Украине
В ночь на 14 декабря российские военные совершили атаку на Украину, выпустив одну баллистическую ракету Искандер-М и 138 ударных беспилотников типов Shahed, «Гербера» и других.
Следует отметить, что отбиванию воздушного удара способствовали авиация, зенитные ракетные комплексы, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны. В целом украинская противовоздушная оборона уничтожила 61 вражеский БПЛА на севере, юге и востоке страны.
Однако одна ракета и 10 дронов все же достигли целей в шести регионах. К примеру, вечером 13 декабря было зафиксировано попадание в многоэтажное жилое здание в Заречном районе Сум. Повреждена крыша дома, более 100 окон. Пострадавших нет. Также днем 13 декабря враг нанес удар беспилотником по центральной части Харькова. Попадание было в крышу 4-этажного административного здания.
Напомним, 13 декабря в Одессу и Одесскую область была совершена самая массированная атака с начала полномасштабной войны. Одесса оказалась без света, воды и тепла. А утром 14 декабря регион снова находился под обстрелами РФ.
ВСУ освободили 16 км на севере Покровска.
Вооруженные Силы Украины вернули под контроль 16 квадратных километров территории к северу от Покровска. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Сергей Сырский. Боевые действия продолжаются в Покровско-Мирноградской агломерации. В то же время логистика в Мирнограде остается усложненной.
Потери врага
Вооруженные силы Украины в сутки ликвидировали 710 российских военных. Общие потери врага достигли 1188490 убитыми и ранеными с начала полномасштабного вторжения.
С самого начала полномасштабного вторжения общие потери врага составляют:
- танков – 11 410 (+1);
- боевых бронированных машин – 23 721 (+7);
- артиллерийских систем – 35 041 (+9);
- РСЗО – 1 567;
- средства ПВО – 1259 (+1);
- самолетов – 432;
- вертолетов – 347;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 90 124 (+440);
- крылатые ракеты – 4073 (+13);
- корабли/катера – 28;
- подводные лодки – 1;
- автомобильная техника и автоцистерны – 69 798 (+81);
- спецтехника – 4026.
