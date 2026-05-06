Ключевые моменты:
- Испанская компания предложила проекты солнечных станций и систем накопления энергии.
- Возможное финансирование может обеспечить правительство Испании.
- В Одессе уже есть успешный опыт внедрения солнечной энергетики.
Энергетическая устойчивость Одессы: новые проекты
Представители Одесской городской военной администрации и Одесского горсовета провели встречу с делегацией испанской компании SLK Sistemas Solares S.L..
Как сообщили в пресс-службе Одесского горсовета, испанские партнёры представили возможности реализации проектов в сфере солнечной энергетики и систем накопления энергии, которые могут быть внедрены в больницах и на объектах критической инфраструктуры города. Компания имеет более 20 лет опыта и предлагает полный цикл работ — от проектирования до ввода объектов в эксплуатацию.
По словам представителей компании, финансирование подобных инициатив может осуществляться за счёт правительства Испании. В таком случае украинская сторона получает готовую энергетическую инфраструктуру.
Заместитель начальника ГВА Иван Донченко отметил, что для Одессы приоритетом является децентрализация генерации энергии. По его словам, в городе уже реализуется государственный План устойчивости громад, однако масштаб работ требует значительных ресурсов и инвестиций. При этом в Одессе уже реализованы проекты солнечных станций, которые показали свою эффективность.
По итогам встречи стороны договорились продолжить сотрудничество, определить приоритетные объекты и приступить к подготовке необходимой документации для реализации будущих проектов.
