Ключевые моменты:

Испанская компания предложила проекты солнечных станций и систем накопления энергии.

Возможное финансирование может обеспечить правительство Испании.

В Одессе уже есть успешный опыт внедрения солнечной энергетики.

Энергетическая устойчивость Одессы: новые проекты

Представители Одесской городской военной администрации и Одесского горсовета провели встречу с делегацией испанской компании SLK Sistemas Solares S.L..

Как сообщили в пресс-службе Одесского горсовета, испанские партнёры представили возможности реализации проектов в сфере солнечной энергетики и систем накопления энергии, которые могут быть внедрены в больницах и на объектах критической инфраструктуры города. Компания имеет более 20 лет опыта и предлагает полный цикл работ — от проектирования до ввода объектов в эксплуатацию.

По словам представителей компании, финансирование подобных инициатив может осуществляться за счёт правительства Испании. В таком случае украинская сторона получает готовую энергетическую инфраструктуру.

Заместитель начальника ГВА Иван Донченко отметил, что для Одессы приоритетом является децентрализация генерации энергии. По его словам, в городе уже реализуется государственный План устойчивости громад, однако масштаб работ требует значительных ресурсов и инвестиций. При этом в Одессе уже реализованы проекты солнечных станций, которые показали свою эффективность.

По итогам встречи стороны договорились продолжить сотрудничество, определить приоритетные объекты и приступить к подготовке необходимой документации для реализации будущих проектов.

