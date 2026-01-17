И сегодня в нашей юмористической подборке – специфические зимние забавы, честный взгляд на остаток зарплаты и стиралка «под следствием». Мы собрали моменты, в которых наверняка каждый узнает себя.

Постновогоднее: а вы уже все доели?

Все мы немножко Мадуро:

И чуть-чуть Она:

День прожит не зря!

Внуки приехали:

Когда уровень паранойи совпал с ошибкой на табло:

Тот неловкий момент, когда темнота становится музыкой для ушей:

А вы знали, как одесситы запитывают многоэтажки без света?