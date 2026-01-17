И сегодня в нашей юмористической подборке – специфические зимние забавы, честный взгляд на остаток зарплаты и стиралка «под следствием». Мы собрали моменты, в которых наверняка каждый узнает себя.
Постновогоднее: а вы уже все доели?
Все мы немножко Мадуро:
И чуть-чуть Она:
По теме: Одесский юмор: Юле – подозрение, интернету – вдохновение
День прожит не зря!
Внуки приехали:
Когда уровень паранойи совпал с ошибкой на табло:
Тот неловкий момент, когда темнота становится музыкой для ушей:
А вы знали, как одесситы запитывают многоэтажки без света?
Спросить AI: