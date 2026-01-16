Как известно, на днях НАБУ вручило подозрение лидеру партии «Батьківщина» Юлии Тимошенко. И если официальные формулировки – дело серьезное, то соцсети, как водится, пошли своим путем. Лента мгновенно наполнилась шутками, мемами и фирменной народной иронией. Мы решили не отставать и собрали для вас небольшую подборку самого обсуждаемого и самого смешного.
Со старым новым годом!
А как вы начали 2026 год?
Вот это поворот!..
По теме: Новая Юля – новый повод для шуток
Юля-подозрЮля:
А может быть – Мадуровна?..
Актуальное:
Вечер в хату!
Настало время вспомнить:
Линия защиты:
Откуда деньги?..
А еще вы можете узнать: Програма «єВідновлення» в Одесі: як відновити житло після обстрілів.
Спросить AI: