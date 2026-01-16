Подозрение Тимошенко - шутки и мемы

Как известно, на днях НАБУ вручило подозрение лидеру партии «Батьківщина» Юлии Тимошенко. И если официальные формулировки – дело серьезное, то соцсети, как водится, пошли своим путем. Лента мгновенно наполнилась шутками, мемами и фирменной народной иронией. Мы решили не отставать и собрали для вас небольшую подборку самого обсуждаемого и самого смешного.

Со старым новым годом!

Мемы про подозрение Юлии Тимошенко

А как вы начали 2026 год?

Мемы про Тимошенко: начало года

Вот это поворот!..

Шутки про подозрение Тимошенко

Юля-подозрЮля:

Мемы про Тимошенко: Юля-подозрюля

А может быть – Мадуровна?..

Тимошенко и Мадуро, мем

Актуальное:

Мемы про Тимошенко: Юля и ее коса

Вечер в хату!

Тимошенко и Коломойский, мем

Настало время вспомнить:

Мемы про Тимошенко: старый транспорт

Линия защиты:

Мемы про Тимошенко: линия защиты

Откуда деньги?..

Откуда деньги? мемы про Тимошенко

