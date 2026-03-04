В Одессе утро начинается не просто с кофе, а с глубокого психоанализа. Ведь каждая приличная жена знает: если Боря встал не с того тапка, то даже самый дорогой сорт арабики будет иметь вкус легкого разочарования в жизни. А если на календаре уже весна и в воздухе отчетливо пахнет восьмым марта, то уровень тревожности в мужских глазах достигает критической отметки.

Как превратить утренний стресс в математическую гармонию и почему список Деду Морозу – это документ строгого учета, читайте в нашей свежей зарисовке из жизни одного одесского дворика:

– Бора, смотри мне в глаза… Смотри. Я шо много прошу? Не шепчи. Почему? Почему… Вкус моего утреннего кофе? Утреннего! Зависит от твоего настроения. А? И почему, вдруг? Оно, в смысле настроение… твоё… с утра! Должно быть плохим. Утро! Солнце проснулось, я проснулась… ещё никто никому ничего не сказал, а у тебя уже шо? С какой ноги? В какой тапок? Кто зацепился? Шо думают твои мозги? Чем там засорились извилины? Какие мысли? Об каком событии? Об 8-ом Марта! Та ты шо! И шо? Ты потерял покой? А список ты не потерял? Шо значит какой? Какой я написала деду Морозу. Вот! И никакой не надо отсебятины. Все давно прописано по пунктам. На первое января вычеркнули один пункт, а на 8-е Марта разрешаю вычеркнуть оставшиеся семь… Шоб не нарушать красоты… натурального ряда чисел.

Марина ГАРНИК

