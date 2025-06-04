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Ну что – не успели мы отпраздновать блестящую спецоперацию «Паутина», как Василь Малюк и все подвластное ему ведомство снова не подвели и четко ударили по мосту – законной цели ВСУ в украинском Крыму.

И пока на московских болотах стоит стон и жалобный вой, украинцы снова заполонили Сеть соответствующими шутками и мемами.

И «Одесская жизнь» решила поделиться со своими читателями очередной забавной подборкой.

И что бы там ни говорили про какой-то морской дрон, мы-то знаем: без фур тут явно не обошлось!

Шутки и мемы про Крымский мост

Шутки и мемы про Крымский мост, подводная фура

Ведь наши боевые фуры дадут фору всем НАТОвским кораблям вместе взятым:

Шутки и мемы про Крымский мост, боевые фуры

Тем более, что опыт подрыва Крымского моста у кого-то уже имеется…

Шутки и мемы про Крымский мост, Рошен

Как все начиналось:

Шутки и мемы про Крымский мост, начало спецоперации

 

…И как заканчивалось:

Шутки и мемы про Крымский мост, после выполнения задания

А разве вы не так представляли себе «пакунок Малюка»?..

Шутки и мемы про Крымский мост, Пакунок Малюка

Сам за рулем!

Шутки и мемы про Крымский мост, Малюк

Аквамен, как-никак:

Шутки и мемы про Крымский мост, аквамен

Так выглядят генеральские будни:

Шутки и мемы про Крымский мост, генеральские будни

А что же Трамп?..

Шутки и мемы про Крымский мост, Трамп

Но останавливаться-то мы как раз и не собираемся…

Слава Украине! И СБУ нашему слава! А как вы думаете – какой будет следующая спецоперация?..

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