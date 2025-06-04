Ну что – не успели мы отпраздновать блестящую спецоперацию «Паутина», как Василь Малюк и все подвластное ему ведомство снова не подвели и четко ударили по мосту – законной цели ВСУ в украинском Крыму.

И пока на московских болотах стоит стон и жалобный вой, украинцы снова заполонили Сеть соответствующими шутками и мемами.

И «Одесская жизнь» решила поделиться со своими читателями очередной забавной подборкой.

И что бы там ни говорили про какой-то морской дрон, мы-то знаем: без фур тут явно не обошлось!

Ведь наши боевые фуры дадут фору всем НАТОвским кораблям вместе взятым:

Тем более, что опыт подрыва Крымского моста у кого-то уже имеется…

Как все начиналось:

…И как заканчивалось:

А разве вы не так представляли себе «пакунок Малюка»?..

Сам за рулем!

Аквамен, как-никак:

Так выглядят генеральские будни:

А что же Трамп?..

Но останавливаться-то мы как раз и не собираемся…

Слава Украине! И СБУ нашему слава! А как вы думаете – какой будет следующая спецоперация?..