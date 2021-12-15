Одесские истории: почему в ХІХ веке Одессу считали «чайной столицей»

Смаковать чай одесситы в основном предпочитали дома. Согласно статистике, в городе преобладали винные погреба. Кофеен было всего шесть, а чайных – и того меньше. Правда, в кафе Либмана на пересечении Дерибасовской и Преображенской предлагали и чай, и выпечку к нему. А возле лестницы Николаевского (ныне Приморского) бульвара летом разбивали палатку, в которой устраивался буфет. И с чашкой чаю, в тени деревьев, здесь можно было наблюдать за пестрой одесской публикой.



«Дискредитацию» чая в одесском «общепите» тех лет можно объяснить недостатком питьевой воды. Ведь для хорошего чая и вода должна быть качественной. Иначе – никакие изысканные «букеты» напиток не спасут. В Одессе же большую часть XIX века водоснабжение было серьезной проблемой. Множество колодцев давали только солоноватую воду. Поэтому во дворах домов с железными крышами устраивали специальные мраморные цистерны. В них накапливалась мягкая дождевая вода, которую и использовали для заварки чая.