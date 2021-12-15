Одесские истории:
почему в ХІХ веке Одессу считали «чайной столицей»
Текст: Вероника Полищук • Время чтения: 8 минут
Фото: из открытых источников
Современный суматошный ритм жизни диктует свои суровые законы. И все чаще мы наблюдаем одесситов, прихлебывающих на ходу бодрящие напитки. «Кофе и чай — с собой!» — обещают вывески кафе и магазинов. Хотя не так давно эти колониальные товары гурманы оценивали без спешки, не торопясь. А Одесса считалась отечественной «чайной столицей».
Заморский «десерт»
Чай, как известно, подарил человечеству Китай. Распробовав экзотический напиток, наши пращуры уже не представляли без него жизни. Хотя вначале и без казусов не обошлось.
Согласно легенде, в Одессе впервые китайский чай был продегустирован городским головой Филиппом Лучичем. Подарил его градоначальнику капитан прибывшего в Южную Пальмиру судна. И Лучич приказал повару чайные листья… сварить. Заморский «десерт» был предложен гостям хлебосольного градоправителя.
История, конечно, больше походит на анекдот. Но одесские коммерсанты вскоре поняли несомненную выгоду торговли этим «колониальным товаром». И вскоре Одесса стала одним из крупнейших мировых центров, принимающих и перерабатывающих чай.
Защита от подделок – якоря
Чай поставляли в Одессу морем. В летний сезон 1891 года сюда приходили шесть-восемь судов Добровольного флота, груженых чайным листом. И в 1914 году, согласно документам Русского общества пароходства и торговли (РОПиТ), чай становится одной из основных позиций Одесского порта.
Недалеко от пристани находился и склад поставщика – на перекрестке улицы Еврейской и Карантинного переулка.
Уже тогда на рынке можно было встретить подделки. Потому РОПиТ рекомендовал обращать внимание на упаковку чая. Она должна была иметь символ компании – два якоря.
Фабрика в стиле модерн
Чай фасовали, упаковывали и транспортировали в другие города.
На рубеже ХIХ и ХХ веков в Одессе работали несколько чаеразвесочных фабрик, принадлежащих крупнейшим поставщикам Российской империи.
Пожалуй, самая знаменитая из них – чаеразвесочная фабрика Вульфа Высоцкого. На углу улиц Троицкой и Канатной до сих пор сохранилось здание, в котором она размещалась. В начале ХХ века здесь развешивали тонны чая из Индии, Цейлона и Явы. Имелись у товарищества «В. Высоцкий и К» фабрики в Москве и других городах, а также – международная контора в Лондоне.
Работает одна из старейших чайных компаний мира и в наши дни. Сегодня она называется «Wissotzky Tea», а ее штаб-квартира находится в Тель-Авиве.
«Чайная география» и бесплатная доставка
Чай в Одессе продавали только на развес – чтобы покупатель смог оценить аромат. А в Пассаже, где размещалось «Товарищество чайной торговли «Сергей Васильевич Перлов и К», его можно было купить в любом, даже самом малом количестве.
Для начала клиент имел возможность выбрать «колониальный товар» по географическому признаку: из Британской Индии, Голландской Индии, Китая, Цейлона, Явы, Японии.
Предлагалось и неимоверное количество сортов. К примеру, перечень только кантонских чаев включал: семь сортов черного, по пять – зеленого и цветочного, четыре – «императорского лянсина», три – желтого.
Покупатели, выписывающие товар по почте, могли, при желании, получить пробы указанных сортов. А фирма Крапивина пересылала заказанные клиентом чаи бесплатно «…во все порты, куда заходят пароходы РОПиТ,.. во все места Новороссийского края, Бессарабской области и Каменец-Подольской губернии».
Обертка имеет значение
Приобретение чая доставляло ценителю истинное наслаждение. В престижных фирмах покупку упаковывали в изящные китайские чайницы с замками. Отделанные изнутри оловом, они герметично запирались, позволяя продолжительное время сохранить «букет». А «желтый лянсин» насыпали в чайницы, обтянутые шелком, изукрашенным изображениями пагод, сказочных драконов и золотых рыбок.
Можно было по желанию клиента запаковать чай и попроще – в фигурные стеклянные банки с картинками. Фирма «Караван» – один из крупнейших поставщиков чайного листа в начале ХХ века – упаковывала свой товар в изящные плотно укупоренные емкости венецианского стекла. А чтобы прорекламировать свою продукцию на Одесской торгово-промышленной выставке 1910 года, выстроила четырехэтажный самоварище – с рестораном и смотровой площадкой наверху.
Как пили чай в Одессе?
Смаковать чай одесситы в основном предпочитали дома. Согласно статистике, в городе преобладали винные погреба. Кофеен было всего шесть, а чайных – и того меньше. Правда, в кафе Либмана на пересечении Дерибасовской и Преображенской предлагали и чай, и выпечку к нему. А возле лестницы Николаевского (ныне Приморского) бульвара летом разбивали палатку, в которой устраивался буфет. И с чашкой чаю, в тени деревьев, здесь можно было наблюдать за пестрой одесской публикой.
«Дискредитацию» чая в одесском «общепите» тех лет можно объяснить недостатком питьевой воды. Ведь для хорошего чая и вода должна быть качественной. Иначе – никакие изысканные «букеты» напиток не спасут. В Одессе же большую часть XIX века водоснабжение было серьезной проблемой. Множество колодцев давали только солоноватую воду. Поэтому во дворах домов с железными крышами устраивали специальные мраморные цистерны. В них накапливалась мягкая дождевая вода, которую и использовали для заварки чая.
Черный «Элефант» и «Розовый ветер»
С приходом советской власти качество воды лучше не стало, а вот количество сортов чая подсократилось.
Хотя чаеразвесочная фабрика на Карантинной сохранилась. И пока она работала, «Ахмаду» и «Липтону» на одесский рынок дорога была закрыта. В 90-х, заключив прямые договоры с цейлонскими поставщиками, дирекция одесской фабрики начала развивать свою торговую марку. Здесь выпускали пакетированный чай, крепкий черный «Элефант», «Розовый ветер» – купаж черного чая и суданской розы, серию сортов «Кавалер» с натуральными ароматическими добавками – лимоном, вишней, клубникой.
Но все оборвалось после смерти директора фабрики Виктора Белоуса. Предприятие фактически прекратило работу и вскоре закрылось.
Театр с чайным буфетом
«Беспризорное» здание приходило в упадок, когда в 2010 году в нем поселился самый молодой одесский театр – «Театр на Чайной». В его труппу вошли выпускники Одесского театрального лицея под руководством Анатолия Падуки.
В этой театральной лаборатории создают интересные, непохожие на «официальную» сценическую продукцию спектакли – тонкие и философские.
По соседству расположился Экспериментальный центр современного искусства «Чайная фабрика». Так что публика сначала попадала на выставку, а затем – в зрительный зал. Был здесь и чайный бар, где после спектакля зрители могли пообщаться с его создателями.
В 2018 году здание бывшей чайной фабрики на Карантинной снесли. Сегодня в «чайном квартале» вырастают многоэтажки. А «Театр на Чайной» дает спектакли во Дворце культуры студентов на Маразлиевской. Спектакли, как и прежде, сохранили пульс живого общения его создателей со зрителями.
Есть сегодня в Одессе и чайные бутики, где за основательную сумму можно насладиться изысканным напитком, заваренным на экологически чистой воде. Так что Одесса по-прежнему остается чайной столицей.