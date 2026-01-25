Ну, а поскольку сегодня день воскресный, самое время порадовать себя и своих близких кулинарными изысками. Вот как героиня нашей сегодняшней истории – наша старая знакомая Лара, которая решила таки рискнуть и приготовить блюдо, перед которым не устоит даже самая строгая мама.

– Мама!

– Божечки, Лара, шо такое? Твой голос как из Зазеркалья… Не мучай маму, шо случилось? Кто обидел Лёвочку?

– Вот так всегда. Почему сразу Лёвочку? А шо мИня уже нету на этой странице жизни?

– Лара, женщина твоЁва складу характера, та ещё и отполированная моим Ёпытом… бессмертна. Шо с ребёнком?

– А ничё я вам не скажу.

– Лара, мИне шо надо приехать на разбор полётов?

– А приезжайте. Я вас не боюсь. Тока возьмите с собой…

– Аптечку и тонометр?

– Нет, лучше возьмите бутылочку белого вина.

– Неожиданно. Шо с Лёвочкой?

– Та шо с ним будет…

– В доме, где нет в кладовке, в запасе бутылочки бЭлого вина… Может случиться всё, что угодно. Шо у вас случилось?

– У нас случился плов.

Кстати, вы можете узнать, сколько стоит обед из казана на одесском книжном рынке

– К мясу нужно красное вино. Учишь тИбя…учишь. БЭлое вино до рИбы. До рИбы!

– А у нас плов…

– Шо! С рИбой?

– Нет. С мидиями.

– Та ты шо! Я сейчас заплАчу. Ларочка, деточка, неужели это блюдо тИбе покорилось? Это надо видеть! Это надо щУпать! Это надо нюхать и кушать. Я уже вышла… Почти. Лёвочку вИгони с кухни, а то снюхает весь плов.

– Не снюхает. Он за вами выехал.

– Лара, я беру две бутылки. Одну оставим на следующий раз.

– Ну это как крой пойдет…

Марина ГАРНИК

Читайте также: Одесский юмор: три кила сердечек и семейный совет.