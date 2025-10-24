Ключевые моменты
- 24 октября прогнозируется нормальная магнитосфера, без ощутимых волнений и бурь.
В пятницу, 24 октября 2025 года, существенных магнитных бурь не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне. За прошедшие сутки на Солнце произошло пять вспышек класса С (такие вспышки практически не влияют на Землю). Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышки М-класса. Вероятность малого геомагнитного шторма – 1%.
По данным Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA, сегодня ожидается солнечная активность с К-индексом 1,7 (зеленый уровень), что соответствует слабым магнитным бурям.
Магнитные волнения могут влиять на самочувствие даже здоровых людей, а особенно — на тех, кто страдает от хронических заболеваний, чувствительных к перепадам давления, стресса или метеозависимости. Поэтому следует следить за актуальными данными, которые обновляются каждые три часа.
Вот как можно помочь себе пережить такие дни с минимальными неудобствами:
- Пейте больше чистой воды, чтобы поддерживать водный баланс;
- Уменьшите потребление кофе, чая и алкоголя;
- Избегайте перегрева, чрезмерных физических нагрузок.
- Старайтесь есть легкую пищу: овощи, каши, орехи, продукты с магнием и калием;
- Следите за артериальным давлением.