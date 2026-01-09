Как известно, Одесса умеет превращать даже обычный поход на базар в маленький комедийный сериал. И история о маме, пирожных, зефире и неожиданном мохнатом «госте» точно заставит вас улыбнуться. Да-да, сегодня мы снова наведаемся в гости к нашим старым знакомым – Ларе и ее неугомонной свекрови:

– Лара, я дома… Я пришла. Ставь кофе… Я так устала. Я купила пироженки… Эти паразиты… Они опять всё подорожали… Я купила четыре, подумала, что один эклер тебе, один для Лёвочки и два мне. Потом вспомнила, что он любит не эклеры, а зефир. Пришлось купить полкило зефира. Один я попробовала сразу, чтобы был свЭжий. Лара, де ты ходишь? Забери у мИня торбы, я немного сделала базар.

– Мама, какой базар? Ви базар делали вчера. Как вИ попали в ту сторону?

– Базар делать никада не поздно. Я в ту сторону пошла отдать в ремонт сапоги, там змейка плохо застёгивается, расходится. А обратно, чтобы не делать пустой рЭйс зашла на базар.

– Мама, на этих сапогах змейка хорошая, я же вам показывала. Это сапоги вам стали маловаты.

– Зато они мои любимые. А с любимыми не расстаются ни-ка-да, даже если это сапоги…

– Мама (шёпотом)! Кто это торчит из вашей сумки?

– Кто там?

– Не знаю. Лапы… мохнатые.

– Аааа… Лара, это – вкуснота.

– Лохматая!?

– Лара, тыц-дрыц. Это кролик. Ты шо кроликов не видела?

– Почему не видела, видела… Но мама покупала без лапок.

– Без лапок могут продать крысу.

– Крысу?

– Да.

– Какую крысу? Подвальную?

– Не, ну такого размЭра я подвальную не видела, хотя может и есть… Нет, не подвальную… Водяную.

– А шо в воде есть крысы?

– Ойц, Лара… Ну не крыса, а эта… блин, как её… Лёва-а-а… Как зовут крысу, с которой Фима шьёт шапки?

– Нутрия.

– О! Нутрия. На базаре эту крысу могут продать заместо кролика, поэтому покупаем тока с лапками.

– Лёву на кофе звать?

– Обойдется. У нас женский коллектив. Я тИбе сейчас такое расскажу!

– Тока не про крысу.

– Именно про крысу. Но про другую. Представляешь… Эта Циля…

Марина ГАРНИК, иллюстрация Ирины БАБИЧЕНКО

