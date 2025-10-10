Ключевые моменты:

В пятницу, 10 октября 2025 года, прогнозируется стабильный космический фон без серьёзных солнечных всплесков или бурь.

Солнечная активность остаётся в рамках естественного цикла и не представляет опасности для здоровья.

Как возникают магнитные бури

На Солнце происходят вспышки и выбросы плазмы (корональные выбросы массы), которые увеличивают скорость солнечного ветра. Потоки заряженных частиц, летящие к Земле, сталкиваются с её защитным магнитным полем – магнитосферой. В результате столкновения магнитосфера «сжимается» и начинает колебаться, вызывая возмущения в магнитном поле Земли, что и является магнитной бурей.

Прогноз солнечной активности на 10 октября

10 октября 2025 года солнечная активность будет находиться на умеренном уровне, и день пройдёт без магнитных бурь или значительных космических возмущений.

По данным Центра прогнозирования космической погоды NOAA, ожидается солнечная активность с К-индексом 2. Это соответствует слабому уровню магнитной бури.

Это означает, что космическая среда стабильна, и солнечный ветер не несёт в себе критичных изменений, которые могли бы повлиять на здоровье большинства людей.

По словам специалистов, метеочувствительные люди могут почувствовать лёгкую усталость, перепады давления или снижение концентрации, но эти проявления будут незначительными и кратковременными.

Врачи советуют в такие дни поддерживать привычный режим дня, избегать перегрузок, пить больше воды и хорошо высыпаться. Особенно это касается людей с заболеваниями сердца и сосудов — им лучше избегать стресса и физических перегрузок.