А теперь – к делу. Точнее, к тому, что лучше всего лечит от зимней хандры. Листайте ниже: тут и альтернативная медицина по-народному, и трудовые будни без прикрас, и немного философии о том, кто в этой жизни действительно нами интересуется.
А как начался ваш день?
Тот самый идеальный список дел, который реально выполнить до конца дня и не выгореть:
Тот случай, когда айтишник пытается говорить на «эльфийском», но натыкается на непробиваемую житейскую логику:
Это не стресс, это карьерный рост внутрь себя:
И настроение таки поднялось!
Когда репетитор по английскому знает о вас больше, чем половина родственников:
Вот так и живем: лечимся вкусным, работаем «за характер» и делимся личным только с репетитором по английскому. Но если над этим можно посмеяться – значит, всё под контролем. Провожаем зиму с улыбкой и встречаем весну по-одесски: с лёгкой иронией и крепкими нервами.