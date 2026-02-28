Ироничный мем: встревоженный опоссум сидит в офисе за ноутбуком

А теперь – к делу. Точнее, к тому, что лучше всего лечит от зимней хандры. Листайте ниже: тут и альтернативная медицина по-народному, и трудовые будни без прикрас, и немного философии о том, кто в этой жизни действительно нами интересуется.

А как начался ваш день?

Ироничная картинка о бытовых трудностях жизни с психологом

Тот самый идеальный список дел, который реально выполнить до конца дня и не выгореть:

Список дел на субботу: проснуться, поесть, отдохнуть от проделанной работы. Иллюстрация идеального плана на выходной день

Тот случай, когда айтишник пытается говорить на «эльфийском», но натыкается на непробиваемую житейскую логику:

Юмор на тему айти-терминов и житейской логики

Кстати, напомним: Привоз в конце зимы: сколько стоят овощи, фрукты, мясо и «основа жизни» в Одессе

Это не стресс, это карьерный рост внутрь себя:

Иллюстрация к шутке о работе, за которую платят нервными клетками вместо денег

И настроение таки поднялось!

Пакетик кофе 3-в-1 с фундуком как «народный антидепрессант». Иллюстрация к шутке о простых способах поднять настроение

Когда репетитор по английскому знает о вас больше, чем половина родственников:

Забавное изображение, иллюстрирующее откровения на уроке английского языка. Мем о том, как репетитор узнает все семейные тайны

Читайте также: Машинки подождут: 4-летний одессит присядет тысячу раз ради национального рекорда

Вот так и живем: лечимся вкусным, работаем «за характер» и делимся личным только с репетитором по английскому. Но если над этим можно посмеяться – значит, всё под контролем. Провожаем зиму с улыбкой и встречаем весну по-одесски: с лёгкой иронией и крепкими нервами.

