Ключевые моменты:
- Морскую воду проверили на семи городских пляжах Одессы.
- Исследовано 13 проб по бактериологическим показателям.
- Все образцы соответствуют санитарным нормам.
В Одессе подтвердили безопасность морской воды на основных городских пляжах. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на результаты исследований, проведенных Одесским областным центром контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.
17 июля специалисты отобрали 13 проб морской воды для бактериологического анализа. Исследования проводились в рамках планового экологического мониторинга.
Проверки прошли на пляжах:
- Ланжерон;
- Отрада;
- Дельфин;
- Аркадия;
- 10-я станция Большого Фонтана;
- 13-я станция Большого Фонтана;
- 16-я станция Большого Фонтана.
«Все показатели отвечают гигиеническим требованиям», – заверили в мэрии.
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