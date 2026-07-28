Пробы морской воды

Ключевые моменты:

  • Морскую воду проверили на семи городских пляжах Одессы.
  • Исследовано 13 проб по бактериологическим показателям.
  • Все образцы соответствуют санитарным нормам.

В Одессе подтвердили безопасность морской воды на основных городских пляжах. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на результаты исследований, проведенных Одесским областным центром контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.

17 июля специалисты отобрали 13 проб морской воды для бактериологического анализа. Исследования проводились в рамках планового экологического мониторинга.

Проверки прошли на пляжах:

  • Ланжерон;
  • Отрада;
  • Дельфин;
  • Аркадия;
  • 10-я станция Большого Фонтана;
  • 13-я станция Большого Фонтана;
  • 16-я станция Большого Фонтана.

«Все показатели отвечают гигиеническим требованиям», – заверили в мэрии.

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