Ключевые моменты:
- В соцсетях стало вирусным видео, на котором одессит использует крыло сбитого дрона-камикадзе для разжигания мангала.
- Мужчина с юмором комментирует процесс, используя обломок вражеской «Герани».
- Пользователи сети назвали ролик символом одесской стойкости и ироничного отношения к военным реалиям.
На кадрах видно, как одессит спокойно готовит шашлыки во дворе. Вместо привычного веера или куска картона в руках у него – узнаваемое крыло от беспилотника типа «Герань». Мужчина невозмутимо раздувает им угли, превращая обломок смертоносного оружия в обычный кухонный аксессуар. Автор видео сопровождает процесс ироничными комментариями, создавая атмосферу обычного воскресного отдыха.
В сети ролик вызвал бурю эмоций: одесситы пишут, что это лучший символ нашего города – умение сохранять чувство юмора и находить практическое применение даже «подаркам» от оккупантов, которые падают на наши головы.
В то же время стоит напомнить, что прикасаться к обломкам сбитых дронов или ракет может быть опасно, так как они могут содержать неразорвавшиеся части или токсичное топливо.
