Ключевые моменты:

В соцсетях стало вирусным видео, на котором одессит использует крыло сбитого дрона-камикадзе для разжигания мангала.

Мужчина с юмором комментирует процесс, используя обломок вражеской «Герани».

Пользователи сети назвали ролик символом одесской стойкости и ироничного отношения к военным реалиям.

На кадрах видно, как одессит спокойно готовит шашлыки во дворе. Вместо привычного веера или куска картона в руках у него – узнаваемое крыло от беспилотника типа «Герань». Мужчина невозмутимо раздувает им угли, превращая обломок смертоносного оружия в обычный кухонный аксессуар. Автор видео сопровождает процесс ироничными комментариями, создавая атмосферу обычного воскресного отдыха.

В сети ролик вызвал бурю эмоций: одесситы пишут, что это лучший символ нашего города – умение сохранять чувство юмора и находить практическое применение даже «подаркам» от оккупантов, которые падают на наши головы.

В то же время стоит напомнить, что прикасаться к обломкам сбитых дронов или ракет может быть опасно, так как они могут содержать неразорвавшиеся части или токсичное топливо.

