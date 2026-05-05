В кофейне-музее «Старая Одесса» собрались слушатели на лекцию о кофе

Историк Ольга Дзерик начала с неожиданного: когда-то кофе вообще не пили

Зал реагировал — смеялись над историями про коз и удивлялись запретам в городах

Разговор о прошлом незаметно перешел в современность — и к одесской культуре кофеен

На лекции побывала журналистка «Одесской жизни» Мария Котова. Теперь мы можем поделиться с читателями ее рассказом о революции, которую вызвал кофейный напиток в человеческом обществе и как он изменил образ жизни многих.

Где и что произошло

30 апреля в кофейне-музее «Старая Одесса» (Красный переулок, 7а) состоялась лекция об истории кофе. Ее провела историк и исследователь гастрономической культуры Ольга Дзерик.

Формат — небольшая встреча: несколько столиков, напитки для гостей и разговор, который быстро вышел за рамки «интересных фактов».

Кофе, который сначала… не пили

Один из первых фактов, который удивил слушателей: кофе не всегда употребляли как напиток.

Еще в VI веке племена оромо смешивали кофейные ягоды с животным жиром и делали из них шарики — своеобразные «энергетики» для воинов и путешественников. Это была еда, а не напиток, но уже тогда кофе выполнял свою главную функцию — давал силы.

Письменные же упоминания о кофе как напитке появляются только в XV веке — и это до сих пор остается одной из его загадок.

Козы, которые открыли кофе

Не обошлось и без легенд. Самая известная — о пастухе Калди, который заметил, что его козы становятся слишком бодрыми после ягод неизвестного дерева.

Было ли это на самом деле — неизвестно. Но именно с таких историй начинается путь кофе — от дикого растения к глобальному явлению.

Почему кофе запрещали

Как только кофе распространился в мусульманском мире, он быстро вышел за рамки религиозных практик и стал частью городской жизни.

Люди начали собираться вместе, разговаривать, спорить, делиться новостями. Так появились первые кофейни — и вместе с ними новый формат общения.

Именно это и насторожило власть. В 1511 году в Мекке людей даже арестовывали за употребление кофе в общественных местах. Напиток считали подозрительным: он бодрил, объединял людей и создавал пространство для разговоров.

Кофе как начало городской жизни

Со временем запреты исчезли, а кофейни стали центрами жизни. Здесь обсуждали политику, слушали истории, заключали сделки.

Фактически это был прообраз современных социальных сетей — только живой.

Кофе изменил ритм жизни: вместо утреннего алкоголя — ясность, вместо сонливости — концентрация. И именно поэтому он быстро прижился в Европе, в частности в Италии и Голландии, о чем отдельно говорили на лекции.

Как кофе попал в искусство

Вместе с новой культурой менялось и искусство. Кофе появляется в натюрмортах и сценах повседневной жизни — как символ разговора, паузы, городского ритма.

Это уже не просто напиток, а часть культуры.

Атмосфера: не лекция, а разговор

Встреча проходила без формальностей. Кто-то делал заметки, кто-то просто слушал с чашкой в руках. В зале несколько раз смеялись — особенно во время историй о «танцах коз».

Такие события собирают разных людей — от ценителей истории до тех, кто просто пришел на «кофе со смыслом».

Почему это важно для Одессы

Для Одессы, где культура кофеен — часть городского характера, такие лекции — не просто развлечение.

Это способ посмотреть на привычные вещи иначе и понять, что даже маленькая чашка может быть частью большой истории.

Фото автора